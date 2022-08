Triangle of Sadness: una lotta per la sopravvivenza nel trailer del film Palma d’Oro a Cannes

NEON ha pubblicato il trailer ufficiale di Triangle of Sadness, il vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes, che arriverà nei cinema americani il 7 ottobre.

La satira pungente di Ruben Östlund si percepisce già da questo trailer: è il primo film in lingua inglese del regista svedese, già vincitore della Palma d’Oro cinque anni fa per The Square. Triangle of Sadness affronta il ribaltamento delle gerarchie sociali, il rapporto tra potere e bellezza, il tutto nello stile che contraddistingue Östlund. La storia ruota attorno a Carl (Harris Dickinson) e Yaya (Charlbi Dean), una coppia di modelli celebri che vengono invitati a una crociera di lusso per l’elite. Alla guida dello yacht c’è un capitano alcolizzato (Woody Harrelston): l’inevitabile naufragio su un’isola deserta e la relativa lotta per la sopravvivenza metterà in discussione ogni aspetto della vita di questi privilegiati. La donna delle pulizie è infatti l’unica che sa pescare…

Nel cast anche Zlatko Burić, Iris Berben, Henrik Dorsin, Sunnyi Melles, Dolly De Leon, Vicki Berlin, Oliver Ford Davies, Arvin Kananian.

Il film arriverà in Italia con Teodora Film, non sappiamo ancora quando.