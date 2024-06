The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes

Mancano pochi giorni all’uscita di The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes: il film anime di Tomohisa Taguchi tratto dal romanzo di Mei Hachimoku e illustrato da Kukka sarà infatti al cinema il 10, 11 e 12 giugno grazie ad Anime Factory!

Per l’occasione, vi proponiamo una clip in esclusiva nella quale diamo uno sguardo alla missione di Kaoru e Anzu, che insieme decidono di capire come funziona il misterioso tunnel di Urashima… e nel frattempo stringono un legame sempre più forte e intenso.

Potete vederla qui sopra!

La trama del film

Secondo una leggenda, il tunnel di Urashima consente, attraversandolo, di ottenere ciò che il proprio cuore desidera… ma a un caro prezzo: pochi secondi trascorsi all’interno si trasformano in diverse ore nella vita reale! Quando Kaoru si imbatte nel tunnel della leggenda, il ragazzo pensa a Karen, sorellina che ha perso anni prima in un incidente. Indeciso sul da farsi, a convincerlo a sfidare spazio e tempo è Anzu, studentessa appena trasferitasi. Ma cosa vorrà la giovane da Kaoru? E cosa rimarrà a quest’ultimo, dopo che il tunnel avrà finito con lui?

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

