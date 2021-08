Ascent Film ha pubblicato in rete il poster e il primo trailer di, film diretto da Stefano Sardo che sarà disponibile nelle sale solo il 13, 14 e il 15 settembre.

Nel cast troviamo Guido Caprino, Elena Radonicich, Thony, Francesca Chillemi, Isabella Aldovini, Alessandro Giallocosta, Jalil Lespert, Enrica Bonaccorti, Daniela Piperno, Sara Mondello, Tommaso Ragno, Libero De Rienzo e Luigi Diberti.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

La sinossi ufficiale del progetto:

Tommaso (Guido Caprino) e Alice (Elena Radonicich) sono una coppia da quindici anni – non sposati e senza figli, lui musicista, lei attrice, entrambi senza successo. Vivono a Roma, dove hanno comprato casa grazie a un mutuo che è stata l’unica vera assunzione di responsabilità nella loro storia. Quando vengono invitati a cena da loro per un annuncio, gli amici pensano sia il matrimonio. E invece i Tommaso e Alice comunicano che hanno deciso di lasciarsi: ma vogliono farlo in modo graduale, senza rompere, restando amici in modo naturale. La loro ambizione, legittima ma ingenua, finisce con lo scontrarsi con il principio di realtà: le storie finiscono perché le persone cambiano. E nessun cambiamento è, ne può essere indolore.