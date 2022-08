Winnie the Pooh: Blood and Honey, guarda il trailer dello slasher ispirato al noto personaggio per bambini

In rete è approdato il primo trailer ufficiale di Winnie the Pooh: Blood and Honey, slasher ispirato al noto personaggio per bambini.

Nel film Craig David Dowsett e Chris Cordell interpretano rispettivamente Winnie e Pimpi. I due vanno su tutte le furie quando Christopher Robin (Nikolai Leon) li abbandona nel Bosco dei 100 acri per andare al college. I due amici diventano quindi dei selvaggi aggredendo le persone che abitano intorno alla foresta.

Il film approderà nelle sale entro la fine dell’anno. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Il film è stato girato nell’arco di circa 10 giorni nei dintorni della foresta di Ashdown.

Rhys Frake-Waterfield si è occupato della regia. E recentemente sul progetto e sui personaggi aveva dichiarato:

Pooh e Pimpi non hanno rimorso, sono davvero molto sadici. È una cosa che volevo da questi personaggi, che sono sempre stati Pooh e Pimpi. Ho scelto attori che potessero riflettere la mia visione, con Pooh ritratto come l’alfa, quello al comando. Pimpi è praticamente quasi il suo servitore, fa tutto ciò che Pooh vuole. Hanno costruito tutto questo nel corso degli anni, hanno alimentato queste tendenze sadiche andandosene in giro a prendere di mira le persone a ucciderle, per poi cibarsene.

Cosa ne pensate? Il progetto vi ispira? Ditecelo qui di seguito nei commenti!

FONTE: Jagged Edge Productions