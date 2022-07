Francesco Alò ci parla di X – A Sexy Horror Story, il film di Ti West con Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow, Kid Cudi, Martin Henderson, al cinema dal 14 luglio grazie a Midnight Factory.

Nel 1979, una giovane troupe decide di girare un film per adulti nelle zone rurali del Texas, ma l’anziana coppia che la ospita, in una fattoria isolata e indisturbata, comincia a nutrire un interesse lascivo per i giovani attori. Durante la notte, questo interesse morboso esploderà in tutta la sua violenza e terrore.