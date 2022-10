Durante un’ospitata al The Tonight Show with Jimmy Fallon per promuovere il suo ultimo film, The Greatest Beer Run Ever, Zac Efron ha parlato della possibilità di ottenere il ruolo di Wolverine nell’Universo Marvel.

Quando il conduttore gli ha fatto notare che stando alle voci la Marvel stava cercando “qualcuno come Zac Efron” per il ruolo, l’attore ha risposto: “Davvero? Wow, potevano chiamare me“. Ha poi aggiunto:

Credo che Hugh [Jackman] se la stia cavando ancora molto bene, devo prenderne atto.

Ricordiamo che Deadpool 3 con Ryan Reynolds vedrà il ritorno anche di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. La pellicola sarà al cinema il 6 settembre 2024.