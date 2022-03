ha dato il via libera per il primo programma TV basato sull’iconica spia britannica, show intitolato, una corsa in tutto il mondo a tema

Lo show in otto episodi sarà prodotta dalla britannica 72 Films (The Rise of the Murdoch Dynasty, All or Nothing: Tottenham Hotspur) e dai produttori di Bond Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, insieme a MGM Television.

Il progetto è in lavorazione presso Prime Video da circa quattro anni, molto prima che l’accordo con la MGM fosse finalizzato, ed è separato da tutte le serie che verranno prodotte dopo l’affare. Il gigante dell’e-commerce ha concluso l’accordo da 8,5 miliardi di dollari per MGM la scorsa settimana, con il franchise di James Bond ritenuto la parte portante dell’affare.

La produzione di 007’s Road to a Million inizierà entro la fine dell’anno e gli episodi saranno distribuiti su Prime Video in oltre 240 paesi. Il casting è in corso e i possibili concorrenti sono invitati a inviare le candidature.

I concorrenti dovranno competere in un’avventura globale per vincere un premio in denaro di 1 milione di sterline. Girato in molti dei luoghi storici presenti nei film di Bond, il “formato cinematografico” sarà una prova di intelligenza e resistenza. I concorrenti, che gareggeranno in squadre di due persone, oltre a superare gli ostacoli fisici, devono rispondere correttamente alle domande nascoste in diverse località del mondo per passare alla sfida successiva.

