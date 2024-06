Jennifer Carpenter, nota per aver preso parte a Dexter nei panni di Debra Morgan, si è unita al cast della stagione 2 di 1923, la serie spin-off e prequel di Yellowstone la cui lavorazione partirà nel corso del 2024.

L’attrice interpreterà Mamie Fossett, una direttrice degli U.S. Marshals altamente capace che esegue mandati e arresti con sicurezza, in anticipo sui tempi.

Vi ricordiamo che le riprese della stagione 2 di 1923 non si terranno in Montana, ma in Texas. Trovate tutti i dettagli qua.

FONTE: Deadline