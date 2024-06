Se, da una parte, le riprese del secondo blocco di puntate della stagione 5 di Yellowstone sono da poco iniziate in Montana, quelle della stagione 2 dello spin-off 1923 sono quasi ai nastri di partenza.

Grazie allo Statesman possiamo apprendere che le macchine da presa della seconda stagione di 1923 cominceranno a girare a luglio presso Austin, in Texas. Il tutto si protrarrà per l’intera estate giungendo a conclusione entro la fine di settembre.

Molta soddisfazione è stata espressa dalle autorità locali considerato che la produzione targata Paramount e Taylor Sheridan darà vita a un indotto di ben 51 milioni di dollari nell’economia locale grazie agli stipendi per le maestranze del posto e l’impiego di strutture alberghiere – e servizi vari ed eventuali – dell’area.

La prima stagione era stata girata in Montana, proprio come Yellowstone, ma la scorsa estate avevamo appreso che per via dei ritardi alla produzione della seconda stagione causati dal doppio sciopero in corso, quello degli attori e quello degli sceneggiatori, 1923 sarebbe finita per perdere questa location chiave e si sarebbe reso necessario un trasloco in una località, al tempo, ancora non nota. La scelta dello stato della Stella Solitaria non appare di certo casuale: il 6666, il gigantesco ranch di Taylor Sheridan – che è stato usato anche in Yellowstone – si trova proprio in Texas.

Trovate tutte le informazioni su 1923 nella nostra scheda della serie TV.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Siamo anche su TikTok!

FONTE: Statesman