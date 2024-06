Apple TV+ ha annunciato la produzione della nuova serie francese in sei episodi intitolata A l’ombre des forêts, ideata e diretta da Cédric Anger (“Next Time I’ll Aim for the Heart”), candidato al Premio César, e dai produttori esecutivi Isabelle Degeorges e Christophe Riandee per Gaumont (“Lupin”, “Becoming Karl Lagerfeld”, “Totem”). La dramedy vede protagonisti Benoît Magimel, miglior attore a Cannes e tre volte vincitore del Premio César (“Pacifiction”, “De Son Vivant”) e la due volte vincitrice del Premio César Mélanie Laurent (“Inglorious Basterds”, “Wingwomen”).

La sinossi della serie thriller A l’ombre des forêts

Franck e i suoi amici di lunga data amano trascorrere insieme i fine settimana a caccia, ma una domenica si imbattono in un altro gruppo di cacciatori che inizia a prenderli di mira senza spiegazioni. Quando uno di loro viene colpito da un proiettile, gli amici di Franck reagiscono mandando a terra l’aggressore. Riuscendo a malapena a fuggire, i quattro amici decidono di mantenere il segreto sull’accaduto. Franck cerca di tornare alla sua vita di sempre insieme a sua moglie Krystel, ma nei giorni successivi inizia ad accorgersi che lui e i suoi amici sono tenuti sott’occhio, o peggio, spiati da quel gruppo di cacciatori ormai decisi a vendicarsi.

