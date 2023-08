La serie live-action A un passo da te – Blue Spring Ride (Ao Haru Ride) debutterà a settembre sugli schermi giapponesi di WOWOW e online è stato condiviso il trailer.

Il progetto ha come protagonisti Natsuki Deguchi nel ruolo di Futaba e Kaito Sakurai nella parte di Kou Mabuchi.

Il manga shojo Blue Spring Ride è stato creato da Io Sakisaka nel 2011 ed è stato uno dei titoli più venduti negli anni successivi, anche grazie al traino della serie animata realizzata da Production IG. La storia è già arrivata sul grande schermo con un film live-action e ora diventerà una serie.

Al centro della trama c’è Futaba, una studentessa del liceo che è sempre più a disagio a causa del suo aspetto fisico. La giovane cerca di integrarsi, ma tutto cambia quando ritrova qualcuno legato al suo passato. Kou Tanaka arriva al liceo dopo essersi trasferito alle medie. La complessa storia dei due prende il via da quel momento.

Futaba, quando si era resa conto di provare qualcosa per Kou, aveva infatti dovuto fare i conti con il suo trasferimento a causa di alcuni problemi in famiglia. Kou è ora riapparso, ma la teenager non sa se è lo stesso ragazzo di cui si era innamorata.

Che ne pensate del trailer della serie live-action A un passo da te – Blue Spring Ride? Sperate che lo show arrivi sugli schermi italiani?

