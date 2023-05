ABC ha annunciato il rinnovo di alcune delle sue serie, lasciando però in sospeso il destino di alcuni dei suoi show Home Economics e The Rookie: Feeds.

A ritornare sugli schermi saranno The Conners, arrivata a quota sei stagioni, e Not Dead Yet che ha ottenuto il via libera alla produzione della seconda stagione e ha come star Gina Rodriguez.

Il network ha inoltre ordinato la produzione di High Potential con star Kaitlin Olson. Il progetto si basa sullo show francese Haut Potentiel Intellectuel e ha come protagonista una madre single con una mente incredibile, la cui capacità non convenzionale per risolvere crimini la porta a stringere una partnership con un esperto detective.

Nel cast ci saranno Daniel Sunjata, Javicia Leslie, Deniz Akdeniz, Amirah J, Matthew Lamb e Judy Reyes.

Drew Goddard ha scritto la sceneggiatura della serie e ne sarà produttore insieme a Sarah Esberg e Rob Thomas, impegnato anche come showrunner.

Tra i potenziali show che non hanno ancora ottenuto il via libera alla produzione ci sono The Good Lawyer, spinoff di The Good Doctor, The Hurt Unit con star Ben McKenzie e Augustus Prew, Judgement, Keeping It Together con protagoniste Ellie Kemper e Judy Greer, e Public Defenders.

Che ne pensate degli show di cui ABC ha ordinato il rinnovo e del via libera alla produzione di High Potential?

Fonte: The Wrap