Tra i protagonisti della presentazione dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con c’è stata anche la serie spin-off di WandaVision incentrata su Agatha Harkness, il personaggio interpretato da Kathryn Han nella serie con Elizabeth Olsen.

Rispetto a quanto riportato fino a pochi giorni, la serie si intitolerà Agatha: Coven of Chaos e non Agatha: House of Harkness e arriverà in streaming su Disney+ nel corso dell’inverno 2023. Ciò implica che le riprese partiranno entro la fine dell’anno e che il progetto chiuderà la ricchissima offerta di prodotti Marvel del 2023.

Al momento, ricordiamo, non è chiara la storia con al centro la strega Agatha Harkness e se si tratterà di un progetto prequel o sequel di WandaVision, che aveva mostrato il personaggio assumere la falsa identità di Agnes, una vicina di Wanda, per avvicinarsi alla protagonista interpretata da Elizabeth Olsen.

Ecco il logo della serie:

