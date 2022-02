è un attore poliedrico, al momento è protagonista in, voce del Joker nella serie di Harley Quinn su HBO Max e Mr. Nobody in Doom Patrol. Intervistato da Comic Book, all’attore è stato chiesto quale fosse il suo crossover dei sogni, se tempo, spazio e soldi gli permettessero di incrociare due dei suoi personaggi.

L’attore ha scelto Wash di Firefly, in un universo dove non è morto, e ovviamente Harry, il protagonista alieno di Resident Alien.

Il personaggio di Wash è molto vicino a me caratterialmente, nel modo in cui pensa. Sarebbe fantastico accanto a Harry perché usava sempre la logica. Quando la gente diceva: ‘Va bene, tutti, caricate, prendete le vostre armi. Stiamo entrando,’ Wash risponderebbe ‘Aspetta un secondo. Possiamo parlarne? C’è questa opzione? Sono solo pistole? Prima andiamo con le armi. Perché non ne parliamo prima? Si parla… o si corre. Mi sento a mio agio a correre.’ Fare tutto ciò accanto a Harry? Quella relazione funzionerebbe, quindi sarebbe divertente vederli insieme.

L’attore ha poi immaginato dove potrebbe accadere questo crossover, pensando a un fumetto (quello di Firefly è stato pubblicato a lungo da Dark Horse negli Stati Uniti):

Harry sarebbe nella sua forma da alieno. Potrebbe essere una miniserie a fumetti, prequel di Firefly, quando Hoban Washburne era su una nave diversa e incontra effettivamente un alieno, perché non ci sono alieni nel mondo di Firefly. Questa è stata una delle cose tristi della serie, ovvero la realizzazione che gli alieni non esistono.

Siete d’accordo con questo crossover ideato dall’attore di Resident Alien? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete trovare tutte le notizie su Resident Alien all’interno della nostra scheda.

