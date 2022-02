I diritti per la distribuzione della serie, andata in onda su NBC dal 1986 al 1990 e ha dato vita a un progetto animato, sono stati acquistati per gli Stati Uniti da Shout! Factory.

La società collaborerà con Alien Productions e il progetto è di proporre negli Stati Uniti i vari titoli legati alle avventure del simpatico personaggio su piattaforme digitali di streaming.

Al centro della trama dello show, diventato un vero e proprio cult nel corso degli anni, c’è il simpatico alieno Gordon Shumway, proveniente dal pianeta Melmac che si ritrova, dopo un incidente, nel garage della famiglia Tanner, trovando così una casa sulla Terra. Gli esseri umani che lo accolgono con affetto e lo ospitano, inoltre, gli danno il soprannome di ALF, abbreviazione di Alien Life Form (in italiano Forma di vita aliena). Lo show è stato creato da Tom Patchett e Paul Fusco, che animava la marionetta dell’alieno durante le riprese della serie live-action prodotta per NBC a partire da metà degli anni ’80.

Shout! Factory ha ottenuto i diritti digitali negli Stati Uniti dei 102 episodi della serie live-action e dei 26 dello show animato, oltre a quelli del film tv Project: ALF. Il progetto prevede il lancio di nuovi contenuti, iniziative digitali e altri progetti.

Che ne pensate dei nuovi progetti legati alla serie ALF? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline