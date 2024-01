Durante gli impegni stampa in cui ha discusso del finale della quinta stagione di Fargo, Noah Hawley è tornato a parlare anche della serie Tv di Alien in cantiere per Hulu.

In una chiacchierata con Collider ha specificato che il pubblico non deve attendersi una serie limitata perché si punta allo sviluppo di più stagioni.

Con Legion, avevo in mente qualcosa che sembrava avere una struttura in tre atti, che non sapevo se avrei poi sviluppato in tre stagioni o cinque, ma sapevo comunque che c’era un inizio, una parte centrale e una fine. E qui, in modo analogo, ero consapevole che il loro desiderio era quello di produrre una serie con più stagioni, non una serie limitata. E sono entusiasta della cosa perché l’idea che ho in testa è qualcosa di cui posso immaginare l’evoluzione di anno in anno. Ecco perché non abbiamo proposto loro di avere una sorta di bibbia o di proporre qualcosa passo dopo passo, abbiamo proprio proposto una vista d’insieme: questo è il primo atto, questo è il secondo e alla fine arriveremo qui.

A Variety rivela invece che le riprese di Alien, che erano partite lo scorso luglio in Thailandia e non parevano aver subito i contraccolpi dello sciopero degli attori ma erano state poi sospese, ripartiranno a breve:

Riprenderemo molto presto le riprese. Si stanno preparando tutti a prendere gli aerei non appena sarà finita la stagione dei premi. Tireremo fuori dal cassetto la maschera per gli occhi e saliremo a bordo di quegli aerei giganteschi che ti portano in giro per il mondo. Soffieremo via la polvere dai set dell’anno scorso e cominceremo.

Nel cast della serie prodotta da Ridley Scott, ci saranno Sydney Chandler, Alex Lawther, Samuel Blenkin, Essie Davis, Adarsh Gourav e Kit Young, Timothy Olyphant, Babou Ceesay, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diêm Camille e Adrian Edmondson.

Sulla serie si sa ancora poco e nulla visto che la trama è tenuta sotto chiave. L’unico dettaglio noto del progetto annunciato a dicembre 2020 è che sarà ambientato sulla Terra in un futuro non troppo lontano.

Trovate tutte le informazioni nella scheda.

Vi ricordiamo che quest’estate uscira al cinema anche il nuovo film della saga, intitolato Alien: Romulus.

FONTE: Variety, Collider

