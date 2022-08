Noah Hawley ha completato la stesura degli script della serie di Alien e John Landgraf, a capo di FX, ha annunciato che i fan della saga dovranno attendersi qualcosa di unico e originale, in linea con ciò che ha reso unici i primi film.

Il responsabile di FX ha dichiarato, parlando della serie le cui riprese inizieranno entro la fine dell’anno:

Sono un grande fan di Alien e Aliens – Scontro finale e mi ricordo di aver visto entrambi i film al cinema e di aver pensato quanto fossero originali e sorprendenti in modo sconvolgente, ognuno a modo proprio. E quindi, in modo simile rispetto all’approccio avuto con Fargo, Noah ha deciso di non usare Ripley o qualsiasi altro personaggio di Alien, a parte forse lo xenomorfo, ma di tornare indietro e capire cosa rendeva il franchise così grandioso e in grado di resistere nel tempo, scoprendo se potevamo travare un’esperienza che somigliasse all’idea di entrare in una sala e vedere uno di quei primi due film, che ti prendevano alla sprovvista.