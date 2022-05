Il produttoreha annunciato lo sviluppo di una nuova serie dedicata all’ascesa di, intitolata

Il progetto viene descritto come la “vera, terrificante storia di come l’uomo che ha cambiato il mondo abbia ottenuto il potere di farlo”.

La serie si baserà sul libro scritto da Mikhail Zygar, ex giornalista dell’emittente televisiva TV Rain, che è stata vietata e bloccata durante la prima settimana della guerra in Ucraina.

Il volume è basato su una serie di interviste effettuate con le persone che sono molto vicine a Putin.

La serie racconterà la storia di come un ex agente del KGB è diventato uo dei politici più temuti al mondo, portando alla luce cosa accade dietro le quinte tra le mura del Cremlino e rivelando come agiscono Putin e le persone che gli sono vicine. Gli episodi seguiranno gli eventi che hanno delineato il presidente della Russia.

Rodnyansky ha dichiarato:

In una situazione in cui il destino dell’Europa e il Nuovo Ordine Mondiale vengono decisi in tempo reale sul campo di battaglia dell’Ucraina, la guerra che ha sconvolto le basi della società moderna è stata lanciata da un uomo solo: Putin.

Il produttore ha paragonato il nuovo progetto a House of Cards, sottolineando che si darà spazio anche all’evoluzione della mente di Putin.

Alexander sostiene che Putin, dopo la Guerra in Iraq e le rivoluzioni in Georgia e Ucraina, si è sentito tradito, situazione che ha portato Putin a immergersi in teorie su cospirazioni, e paure e inganni che sono stati sfruttati da chi aveva intorno.

Che ne pensate della serie All The Kremlin’s Men? Lasciate un commento!

Fonte: Variety