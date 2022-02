Sarà, tra qualche settimana sul piccolo schermo con The Dropout, ad affiancarenella serie, il progetto antologico targato Apple. Lo show è stato sviluppato da Akiva Goldsman e New Regency.

Alla regia della prima stagione ci sarà Kornel Mundruczo, recentemente dietro la macchina da presa del film Pieces of a Woman con star Vanessa Kirby e Shia LaBeouf.

Goldsman, coinvolto come sceneggiatore e produttore, ha sviluppato una serie che esplorerà storie in grado di ispirare portando sullo schermo chi ha lottato e imparato con successo a vivere con una malattia mentale.

La prima stagione, composta da 10 puntate, si ispirerà in parte alla vita di Goldsman e alla biografia di Daniel Keyes intitolata The Minds of Billy Milligan.

Seyfried avrà la parte di Rya, una psicologa alle prese con il caso più complicato della sua carriera. La donna non riesce a non dare priorità ai suoi pazienti mentre cerca di equilibrare la carriera con la vita da madre single. Holland, coinvolto anche come produttore, interpreterà invece Danny Sullivan, personaggio ispirato liberamente a Milligan, che è stata la prima persona a essere assolta durante un processo a causa delle sue personalità multiple, situazione ora conosciuta come disturbo dissociativo dell’identità.

