Amazon Prime Video ha annunciato le novità del 2023 in arrivo sulla piattaforma streaming tra film e serie tv. Alcuni titoli hanno già una data di lancio, altre meno. Ci sono diverse produzioni italiane come la terza stagione di LOL: Chi ride è fuori, Dinner Club, la seconda stagione di The Ferragnez – La serie, e nuove serie come Sono Lillo ed Everybody Loves Diamonds. Ecco la lista!

Sono Lillo (serie tv) – 5 gennaio

Chi è Posaman? Un supereroe, ovviamente! E qual è il suo super potere? Saper fare delle pose da copertina. Ma chi si nasconde dietro il costume? Beh … c’è Lillo! Il successo, si sa, ha i suoi risvolti negativi e per Lillo è arrivato il momento di scegliere tra fama e vita privata, perché la moglie sembra davvero non sopportarlo più. Accompagnato dai comici più amati della scena contemporanea, da Pietro Sermonti a Paolo Calabresi e Marco Marzocca, da Caterina e Corrado Guzzanti a Valerio Lundini, da Michela Giraud a Edoardo Ferrario e tanti altri, Lillo cercherà di ritrovare se stesso dietro la maschera che si è costruito.

Con: Lillo Petrolo, Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo Calabresi, Anna Bonaiuto, e tante guest star di puntata tra cui Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Emanuela Fanelli, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Stefano Rapone, Michela Giraud, Maccio Capatonda, Serra Yilmaz

Dopo che un incidente ha causato il deragliamento delle loro imprese in Europa, gli Hunters devono riunirsi per dare la caccia al più famigerato nazista della storia, Adolf Hitler, che si nasconde in Sud America. Nel frattempo, uno sguardo al passato rivela che Meyer Offerman (Al Pacino) incontra una pericolosa minaccia che potrebbe svelare il suo segreto e rivelare la sua vera identità, con riverberi esplosivi per i nostri Hunters.

Con: Al Pacino, Jennifer Jason Leigh, Logan Lerman, Jerrika Hinton, Lena Olin, Josh Radnor, Tiffany Boone, Carol Kane, Louis Ozawa, Kate Mulvany e Greg Austin

Lamborghini – The Man Behind the Legend (film) 19 gennaio

Ambientato nel dopoguerra, LAMBORGHINI – The man behind the legend porta sullo schermo una storia tutta italiana: non solo la vita dello storico fondatore della casa automobilistica Lamborghini, dagli inizi modesti come costruttore di trattori alla famigerata rivalità con Enzo Ferrari, ma anche la storia dell’Italia degli anni ’50, un Paese impegnato nella complessa transizione verso una nuova modernità industrializzata. Il film racconta l’uomo dietro il mito scavando nella mente e nelle emozioni di un genio visionario.

Con: Frank Grillo, Mira Sorvino, Gabriel Byrne, Romano Reggiani, Clementino

La leggenda di Vox Machina 2 (serie tv) – 20 gennaio

Dopo aver salvato il regno dal male e dalla distruzione per mano della coppia di potere più terrificante di Exandria, Vox Machina deve salvare il mondo ancora una volta, questa volta da un sinistro gruppo di draghi noto come Chroma Conclave.

Executive Producers: Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O’Brien, Matthew Mercer, Marisha Ray, Sam Riegel, Travis Willingham, Brandon Auman, Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Ben Kalina

Un matrimonio esplosivo (film) – 27 gennaio

In Un matrimonio esplosivo, Darcy e Tom riuniscono le loro famiglie, amorevoli ma sempre pronte ad esprimere giudizi, per il non plus ultra dei matrimoni, proprio quando la coppia inizia ad avere dei ripensamenti. E come se questa non fosse già una minaccia sufficiente, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando gli invitati vengono presi in ostaggio. “Finchè morte non ci separi” assume un significato tutto nuovo in questa avventura comica e adrenalinica in cui Darcy e Tom dovranno salvare i loro cari – sempre che non si uccidano prima a vicenda.

Con: Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Jennifer Coolidge, Sônia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, D’Arcy Carden, Callie Hernandez, Desmin Borges, Steve Coulter, Alberto Isaac e Lenny Kravitz

Ipersonnia (film) – 28 gennaio

Thriller ambientato in un futuro prossimo dove le vecchie carceri sono solo un ricordo. Ora i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo. L’ipersonno è un sistema efficiente, economico e affidabile. Almeno fino al giorno in cui David Damiani, psicologo incaricato di monitorare lo stato psichico dei carcerati, si trova di fronte a un detenuto di cui sono andati persi tutti i dati. Un imprevisto inedito, che innescherà una catena di eventi imprevedibili e costringerà lo stesso David a confrontarsi con i fantasmi del proprio passato.

Con: Stefano Accorsi, Caterina Shulha, Astrid Meloni, Andrea Germani, Paolo Pierobon, Sandra Ceccarelli

In un mondo fantastico in cui umani e creature si scontrano, la seconda stagione di Carnival Row riprende con l’ex ispettore Rycroft Philostrate a.k.a. Philo impegnato in un’indagine su una serie di omicidi raccapriccianti che alimentano tensioni sociali. Vignette Stonemoss e i Black Raven tramano vendetta per l’ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di The Burgue, Jonah Breakspear e Sophie Longerbane. Tourmaline eredita poteri soprannaturali che compromettono il suo destino e il futuro di The Row. E, dopo essere fuggita da The Burgue e dal suo vendicativo fratello Ezra, Imogen Spurnrose e il suo partner Agreus Astrayon dovranno affrontare una nuova società radicale che sconvolge i loro piani. Con umani e fate divisi e la libertà in gioco, ogni eroe dovrà affrontare dilemmi impossibili e prove che tempreranno l’anima nell’epica conclusione di Carnival Row.

Con: Orlando Bloom, Cara Delevingne, Arty Froushan, Caroline Ford, Karla Crome, Andrew Gower, Tamzin Merchant, David Gyasi

Star Trek: Picard vede Patrick Stewart riprendere il suo ruolo iconico di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation, e segue questo personaggio nel nuovo capitolo della sua vita per una terza e ultima stagione.

Si unisce al cast anche la vincitrice del Tony Award, Amanda Plummer, che ricoprirà il ruolo di Vadic, il misterioso capitano alieno della Shrike, una nave da guerra che ha messo gli occhi su Jean-Luc Picard e i suoi vecchi compagni di equipaggio della Enterprise. Anche Mica Burton e Ashlei Sharpe Chestnut si uniscono al cast interpretando rispettivamente la Guardiamarina Alandra La Forge, figlia minore di Geordi La Forge timoniere della U.S.S. Titan e la Guardiamarina Sidney La Forge, la figlia maggiore. Daniel Davis riprenderà il ruolo del Professor Moriarty da Star Trek: The Next Generation.

Con: Patrick Stewart, LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan, Michelle Hurd, Amanda Plummer, Mica Burton, Ashlei Sharpe Chestnut e Daniel Davis

Island (serie tv) – 27 febbraio

Attesissima serie fantasy-action coreana, una storia epica sul combattere il male per salvare il mondo. Van è un immortale cacciatore di demoni che ha protetto il mondo per migliaia di anni. Il suo passato è legato a Miho che ora, dopo la sua ultima reincarnazione, è un’ereditiera. Miho è destinata a essere la chiave per salvare il mondo. Peccato che non abbia nessuna memoria delle sue vite passate e di come attivare i suoi poteri. Percependo i suoi poteri però, i demoni vanno alla ricerca di Miho e così lei si rivolge a Van. E poi c’è Yohan, un giovane esorcista noto per le sue abilità, che è stato mandato per proteggere Miho. Il trio cercherà così di cambiare i propri destini e salvare il mondo.

Con: Kim Nam-gil, Cha Eun-woo, Lee Da-hee, Sung Jun

Marc Màrquez: all in (docuserie) – marzo

La nuova docuserie racconta la straordinaria storia dell’8 volte campione del mondo di MotoGP. Dopo essere stato impossibilitato a competere al più alto livello per due anni a causa di un infortunio, Marc inizia la stagione 2022 con un unico obiettivo: tornare al livello a cui era prima e diventare il miglior motociclista di sempre. Per ottenere ciò Marc decide di lasciare la sua città di origine e la sua famiglia e iniziare una nuova avventura a Madrid più vicino al suo team di medici. Grazie a un accesso privilegiato, la docuserie mostra il lato più privato di Marc: i rischi di un’operazione e il lungo cammino per la guarigione, le sofferenze di un campione che non è più in grado di competere ai più alti livelli oltre al sostegno continuo di famigliari e amici, ma soprattutto la sua abilità di superare le avversità e gareggiare nuovamente per il podio.

The Power (serie tv) – marzo

The Power è un thriller globale ricco di emozioni, basato sul romanzo di Naomi Alderman, premiato a livello internazionale. Il mondo di The Power corrisponde al nostro tranne che per un piccolo scherzo della natura. Improvvisamente, e senza preavviso, tutte le ragazze adolescenti del mondo sviluppano il potere di folgorare gli altri a piacere. The Power segue un cast di incredibili personaggi da Londra a Seattle, dalla Nigeria all’Europa dell’Est, mentre il Potere evolve da un semplice formicolio alle clavicole delle ragazze al totale rovesciamento nell’equilibrio del potere nel mondo.

Con: Toni Collette, Toheeb Jimoh, Auli’i Cravalho, Eddie Marsan, Josh Charles, John Leguizamo

Daisy Jones & The Six (serie tv) – 3 marzo

Basata sul romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid, la limited series è un musical-drama che narra l’ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band. Nel 1977, Daisy Jones & The Six sono sul tetto del mondo. Guidata da due cantanti carismatici – Daisy Jones e Billy Dunne – la band è uscita dall’anonimato e ha avuto un grandissimo successo, ma in seguito a un concerto sold-out al Soldier Field di Chicago, sparisce. Ora, a distanza di decenni, i componenti della band hanno finalmente deciso di raccontare la verità. Questa è la storia di come una band iconica è implosa all’apice del successo.

Con: Riley Keough, Sam Claflin, Camila Morrone, Will Harrison, Suki Waterhouse, Josh Whitehouse, Sebastian Chacon, Nabiyah Be e Tom Wright, con la partecipazione straordinaria di Timothy Olyphant.

La Ruota del Tempo, già rinnovata per la terza stagione, è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia un pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

Con: Rosamund Pike, Daniel Henney, Zoë Robins, Madeleine Madden, Josha Stradowski

Dopo la prima stagione basata sul best-seller internazionale di Terry Pratchett e Neil Gaiman, la seconda esplorerà trame che vanno oltre il materiale originale per fare luce sulla sconcertante amicizia tra Azraphel, un angelo esigente, commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica Crowley. Essendo stati sulla Terra sin dall’inizio, e avendo ormai sventato l’Apocalisse, Aziraphale e Crowley stanno tornando a una comoda vita tra i mortali a Soho, Londra, quando un messaggero inaspettato li mette davanti a un mistero sorprendente.

Con: Michael Sheen, David Tennant, Jon Hamm, Miranda Richardson, Maggie Service, Nina Sosanya, Doon Mackichan, Gloria Obianyo, Liz Carr, Quelin Sepulveda, Shelley Conn, Derek Jacobi, Dame Siân Phillips, Mark Gatiss, Steve Pemberton, Reece Shearsmith, Tim Downie, Pete Firman, Andi Osho, Alex Norton

La pluripremiata serie Original ritorna per una quinta e ultima stagione, Midge Maisel si prepara per l’ultimo inchino.

Con: Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, Luke Kirby

Ambientato nell’unica scuola superiore americana esclusivamente per supereroi young-adult (gestita dalla Vought International), Gen V esplora le vite di supereroi ormonali e competitivi che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, gareggiando per ottenere il massimo livello della scuola.

Con: Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, and Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert, Jason Ritter, con le partecipazioni speciali di Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne nel ruolo che interpretano in The Boys

Wilderness (serie tv)

Basato sull’omonimo romanzo di B.E. Jones, la serie vede protagonisti la coppia britannica Liv e Will che sembra avere la vita perfetta: un matrimonio solido, una nuova vita glamour a New York a migliaia di km dal loro provinciale paese di provenienza e ancora abbastanza giovani da avere tutta la vita davanti. Finchè Liv scopre il tradimento di Will. Il dolore lascia presto spazio a un’altra emozione: la rabbia. La vendetta è la sua unica opzione e quando Will propone un viaggio nei migliori Parchi americani per dare un nuovo respiro alla loro relazione, Liv sa già come ottenerla…Wilderness è una distorta storia d’amore, dove un una vacanza da sogno si trasforma in un incubo.

Con: Jenna Coleman, Oliver Jackson-Cohen

Sin Huellas (serie tv)

Desi e Cata sono dipendenti di un’impresa di pulizie, ma sono state licenziate nel giro di una notte. Stressate dalla mancanza di soldi e riuscendo a malapena a svoltare la giornata, ricevono un miracolo sotto forma di telefonata: sono state invitate a pulire la villa dei Rosellós, una delle famiglie più potenti di Alicante. Tutto va bene fino a quando non trovano il cadavere di una donna. Orrore. Panico. Ma dopo lo shock iniziale, Cata e Desi puliscono la scena del crimine, lasciandola immacolata ma rendendosi così le sospettate perfette. In breve tempo la polizia è sulle loro tracce. Ma lo sono anche i sicari russi, una famiglia di milionari e un ex marito con una banda di mariachi. Vedremo come si tireranno fuori da questo pasticcio.

Con: Carolina Yuste e Camila Sodi

Reina Roja (serie tv)

Con un QI pari a 242, Antonia Scott è ufficialmente la persona più intelligente sulla Terra. La sua intelligenza l’ha resa la “Regina Rossa” di un progetto di polizia sperimentale segreto, ma quello che sembra un dono si trasforma in una maledizione, così finisce per perdere tutto. Quando il figlio di un potente magnate viene trovato assassinato in modo orribile e la figlia dell’uomo più ricco di Spagna viene rapita, l’organizzazione della “Regina Rossa“ viene messa in moto. Il Mentore, l’ex capo di Antonia, si rivolge a Jon Gutierrez, un irascibile poliziotto basco sul punto di essere espulso dalla polizia, per riattivare Antonia. Il contorto gioco del gatto e del topo in cui Jon e Antonia rimangono invischiati durante le indagini li aiuta a scoprire che si ammirano e si completano, almeno quasi quanto si irritano a vicenda. Reina Roja è un thriller inquietante ambientato a Madrid, una città che gioca un ruolo centrale nella storia, che unisce l’urgenza e l’azione dell’indagine all’intrigante e spiritosa chimica tra i suoi due protagonisti.

Con: Vicky Luengo, Hovik Keuchkerian, Alex Brendemhul e Emma Suarez

Greek Salad (serie tv)

Ambientata 20 anni dopo L’appartamento spagnolo, Greek Salad segue le vite di Tom e Mia, i figli di Xavier e Wendy di L’appartamento spagnolo, mentre s’imbarcano in una nuova avventura ad Atene. Greek Salad segue i fratelli Mia, una diciannovenne dallo spirito libero e ribelle che non vuole per niente assomigliare ai suoi genitori, e Tom, un venticinquenne insicuro ma equilibrato, mentre le loro vite tornano a schiantarsi l’una contro l’altra quando ereditano un edificio ad Atene dopo la morte del nonno. Tom vola ad Atene per riallacciare il rapporto turbolento con la sorella, ma non è pronto per l’avventura che sta per intraprendere. I due finiscono per condividere un appartamento con un gruppo di persone provenienti da tutta Europa, ma la loro esperienza è molto diversa dalla vita spensierata dei loro genitori a Barcellona nei primi anni 2000. Greek Salad metterà in luce la gioventù europea, le esperienze e i problemi che i giovani si trovano ad affrontare al giorno d’oggi.

Con: Aliocha Schneider, Megan Northam, Romain Duris, Cécile de France, Kevin Bishop e Kelly Reilly

The Lost Flowers of Alice Hart (serie tv)

Adattamento del romanzo australiano di Holly Ringland, questa serie in sette episodi racconta l’emozionante storia di Alice Hart, che persi i suoi genitori in un tragico e misterioso incendio, va a vivere dalla nonna nella sua Flower Farm (azienda agricola), dove scopre che la storia della sua famiglia nasconde molti segreti.

Con: Leah Purcell, Asher Keddie, Sigourney Weaver, Alycia Debnam-Carey, Tilda Cobham-Hervey, Alexander England

Takeshi’s Castle (show)

Girato nel Midoriyama Studio vicino a Tokyo, la stessa location del programma originale, su un sito di circa 20.000 metri quadrati, la nuova edizione di Takeshi’s Castle prevede numerose e nuove prove. Oltre 300 partecipanti, selezionati tra oltre 1000 candidati, tenteranno di superare vari giochi complicati in questa nuova versione dello show.

Presentato da: il leggendario comico Takeshi Kitano

Cassandro (film)

Saúl Armendáriz, un wrestler amatoriale gay di El Paso, diventa famoso a livello internazionale dopo aver creato il personaggio di Cassandro, il “Liberace della Lucha Libre.” In questo suo percorso, non mette sottosopra solo il mondo machista del wrestling, ma anche la sua stessa vita.

Con: Gael García Bernal, Roberta Colindrez, Perla De La Rosa, Joaquín Cosío e Raúl Castillo

La leggenda del Kung Fu: Grosso Guaio all’Esquilino (film)

Un film con Lillo Petrolo, ambientato a Roma e incentrato su Davide, un timido ragazzo di 12 anni costretto ad affrontare il malvagio bullo del quartiere mentre cerca di non fare brutta figura con Yasmin, la ragazza che gli piace. Per farlo una volta per tutte, decide di rivolgersi a un bizzarro maestro di Kung Fu, Martino, ex star di B-Movie ora in declino e al verde. Tra improbabili allenamenti, rocambolesche fughe e qualche botta, Martino e Davide cresceranno insieme e impareranno ad affrontare le proprie paure.

Culpa Mia (film)

Noah è costretta a lasciare la sua città, il suo fidanzato e i suoi amici per trasferirsi nella villa di William Leister, il nuovo e ricco marito della madre. Diciassette anni, orgogliosa e indipendente, Noah fa resistenza a vivere in una villa circondata dal lusso. Lì incontra Nick, il suo nuovo fratellastro, e lo scontro tra le loro forti personalità diventa evidente fin dall’inizio. Noah scopre ben presto che, dietro l’immagine di un figlio modello, Nick nasconde una vita fatta di combattimenti, gioco d’azzardo e corse automobilistiche illegali, esattamente ciò da cui lei è sempre scappata.

Nonostante l’abisso che li separa, entrambi iniziano a provare un’attrazione irresistibile che presto si trasformerà in puro fuoco e passione sfrenata. Né la rivalità in corso, né l’opposizione di coloro che li circondano potranno impedire loro di innamorarsi segretamente e perdutamente. Ma il turbolento presente di Nick e il burrascoso passato di Noah metteranno alla prova sia le loro vite sia il loro amore proibito.

Con: Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Marta Hazas e Ivan Massagué

Awareness (film)

In Awareness incontriamo Ian, un adolescente ribelle che vive ai margini della società con suo padre. I due sopravvivono attraverso piccole truffe, usando la capacità di Ian di generare illusioni visive su vittime inconsapevoli. Tuttavia, le cose si complicano quando, in pubblico, perde il controllo dei suoi poteri e due fazioni diverse iniziano a dargli la caccia. In fuga, Ian dovrà decidere da che parte combattere nella guerra in cui è stato incastrato.

Con: Maria Pedraza, Carlos Scholz, Pedro Alonso, Oscar Jaenada e Lela Loren

Hot potato: The Story of the Wiggles (film)

Si chiamano Wiggles, nome che deriva dal modo in cui si muovono i bambini piccoli, e sono quattro ragazzi: Anthony, Murray, Greg e Jeff, accompagnati da un dinosauro chiamato Dorothy, una formazione improbabile per un fenomeno dal successo globale.

Una celebrazione e un’esplorazione negli oltre trent’anni di carriera dei Wiggles e del loro riemergere nello zeitgeist (spirito dei tempi) culturale del 2022. Per la prima volta viene raccontata in un documentario la storia dei Wiggles e vengono mostrati gli straordinari filmati personali dal dietro le quinte del loro mondo.

Perfect Addiction (film)

Sienna Lane pensava di aver finalmente tutto a posto nella vita: un bell’appartamento, il lavoro dei suoi sogni come allenatrice UFC e Jax, l’amore della sua vita. Jax e Sienna sembravano essere una coppia indissolubile, che andava di bene in meglio con Sienna nel ruolo di allenatrice di Jax per farlo diventare campione assoluto di MMA. Tutto sembrava perfetto… fino a quando non lo è più stato, Sienna scopre che Jax la tradiva con nientemeno che sua sorella minore.

Di fronte al tradimento peggiore di coloro che amava di più, si ritrova sull’orlo dell’abisso: senza un posto dove vivere, senza soldi e senza famiglia. A Sienna non resta che la rabbia pura e il bisogno di vendetta, e intende colpire Jax dove fa più male: sul ring. L’occasione perfetta si presenta sotto forma dell’atleta sfavorito Kayden Williams. Kayden è lunatico, risentito e indisciplinato, ma senza dubbio un grande combattente. Kayden e Sienna si rendono presto conto che, per raggiungere i loro obiettivi, dovranno lavorare insieme per sconfiggere Jax sul ring. Ma quando Sienna e Kayden si avvicinano sia fuori dal ring che dentro, il percorso verso il titolo di campione diventa sempre più complicato.

Con: Kiana Madeira, Ross Butler, Matthew Noszka, Bree Winslow, Nicholas Duvernay, Manu Bennett e molti altri

Il nuovo film di e con Maccio Capatonda

Citadel (serie tv)

Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Richard Madden (Bodyguard), e Stanley Tucci (The Hunger Games saga) fanno parte del cast della prima serie che sarà disponibile all’interno dell’universo Citadel, un’adrenalinica storia di spionaggio globale creata dalla AGBO dei Fratelli Russo.

Con: Priyanka Chopra Jonas, Richard Madden, Stanley Tucci

Dinner Club 2 (show)

Il cooking travelogue torna per la seconda stagione con lo Chef stellato Carlo Cracco in viaggio per l’Italia assieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese. Mete di questo nuovo viaggio sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia. Una volta rientrati al Dinner Club si uniranno a cena con le 2 socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto regalandoci 6 puntate piene di rivelazioni, buona cucina e tante risate.

Con: Carlo Cracco, Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini, Luca Zingaretti, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto

LOL: Chi ride è fuori 3 (show)

Dopo lo straordinario successo delle prime due stagioni, LOL: Chi ride è fuori torna per una nuova sorprendente stagione con l’esilarante sfida a colpi di battute fra dieci professionisti della risata impegnati nel tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai cedere alla comicità degli avversari, in una battaglia di sketch senza esclusione di colpi che mostra diversi stili comici: dalla stand-up, all’improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto altro. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, torna, nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione. Alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. L’ultimo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio per tutte le sei ore di gioco sarà il vincitore, e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta.

Con: Fedez, Frank Matano, Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi

The Ferragnez – la serie 2 (show)

Lo show non-fiction Original italiano per la seconda stagione riporta sullo schermo l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato, e la loro famiglia, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria.

Everybody Loves Diamonds (serie tv)

Heist series con risvolti da commedia, ispirata al “Colpo di Anversa” del 2003, definito dai media internazionali “il più grande furto di diamanti al mondo”. Questa nuova serie Original italiana segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell’Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari.

Con: Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lodi, con la partecipazione di Rupert Everett e Malcom Mcdowell