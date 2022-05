Dopo l’uscita di scena di, nel team dei produttori della seriesaranno coinvolti anche Nikki Toscano e Russell Rothberg, già realizzatori di The Offer.L’incarico ricevuto da Paramount Television Studios è quello di consulenti della produzione in collaborazione con David Bar Katz.

Lo studio ha tagliato i rapporti con Hollander dopo un’indagine legata ad alcune accuse di comportamento inappropriato sul set di cui non sono stati diffusi i dettagli. Le riprese, dopo una breve pausa, sono ora di nuovo in corso. Il produttore, regista e showrunner aveva sviluppato l’adattamento televisivo del film di Paul Schrader del 1980 che ha lanciato la carriera di Richard Gere.

La serie American Gigolo ha come star Jon Bernthal e il cast e la troupe devono completare il lavoro su due dei dieci episodi previsti.

Nel cast ci sono anche Rosie O’Donnell, Lizzie Brocheré, Gabriel LaBelle, Leland Orser e Wayne Brady.

Bernthal, che è anche produttore della serie, interpreta Julian Kaye 15 anni dopo essere stato arrestato per omicidio. Il protagonista lotta per trovare il suo posto nell’industria del sesso nella moderna Los Angeles mentre cerca la verità sul caso che lo ha condotto in prigione e cerca di ricongiungersi con il suo vero amore Michelle (Gretchen Mol).

Fonte: Deadline