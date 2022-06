La serie American Rust, cancellata da Showtime a gennaio, è stata salvata da Amazon Freevee e avrà quindi una stagione 2.

Il progetto potrà contare sul ritorno delle star Jeff Daniels e Maura Tierney. L’attore, coinvolto anche come produttore, ha dichiarato:

Sono grato nei confronti di Amazon Freevee per averci dato la possibilità di realizzare la seconda stagione di American Rust. Ambientata in una cittadina americana in difficoltà, la nostra storia autentica e raccontata in modo realistico è costruita per lo streaming. I film che non realizzano più diventano serie prodotte per posti come Amazon Freevee, è dove voglio essere.