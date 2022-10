Andor: ecco le istruzioni per ricreare B2EMO nelle vostre case

I fan di Andor, dopo i primi sei episodi della serie, hanno dimostrato di aver apprezzato il nuovo droide introdotto nella serie, B2EMO, che ora potranno ricreare nelle proprie case.

La pagina Instagram di Star Wars ha infatti condiviso online le istruzioni per replicare l’amico di Cassian Andor, il protagonista interpretato da Diego Luna, utilizzando e riciclando materiali presenti nelle proprie case.

B2EMO, nella serie chiamato anche Bee, appartiene a Maarva (Fiona Shaw) che lo aveva già quando la madre adottiva di Cassian ha accolto il ragazzino, dopo averlo trovato sul pianeta Kenari.

B2EMO aiuta più volte il protagonista nel corso dei primi tre episodi, nonostante mostri i segni del tempo e dell’uso. B2EMO fa parte della famiglia da anni e possiede molti strumenti e capacità che si rivelano utili in varie occasioni.

Che ne pensate? Ricreerete il droide di Andor, B2EMO, nelle vostre case?

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Fonte: Instagram