Ladi, una delle nuove serie diin arrivo quest’anno su Disney+ sarà composta da. Nonostante The Book of Boba Fett sia finito da un paio di settimane, quest’anno porterà su Disney+ altre serie dedicate all’universo di Star Wars. Andor, sarà uno show prequel basato sul personaggio di Diego Luna, uno dei protagonisti di Rogue One, e stando a quanto riportato da Film Music Reporter , Nicholas Britell ne curerà la colonna sonora.

Nicholas Britell è conosciuto per aver composto la colonna sonora di Succession, Moonlight, If Beale Street Could Talk, Don’t Look Up, Cruella, Vice, La Grande Scommessa e The Underground Railroad. Durante la sua carriera Britell è stato nominato per tre premi Oscar, incluso uno per Don’t Look Up nella cerimonia di quest’anno, che si terrà il 27 marzo. Britell è stato nominato anche per tre Emmy e ne ha vinto uno nel 2019 per aver creato il tema di Succession.

Lo show è previsto per il 2022 in esclusiva su Disney+. Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), and Robert Emms (Chernobyl).

Fonte: Comic Book