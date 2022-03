La serie di Star Wars, dedicata al personaggio interpretato dapotrebbe arrivare su Disney+ nel mese di agosto, anticipando così l’uscita rispetto a quanto inizialmente annunciato.L’indiscrezione pubblicata da Bespin Bulletin sostiene che lo show, attualmente previsto per l’autunno, potrebbe arrivare prima del previsto, anche grazie al debutto di Ms. Marvel che è stato anticipato a giugno.

La scelta di un debutto in estate potrebbe inoltre permettere di inserirsi nella programmazione della piattaforma di Disney+ dopo Obi-Wan Kenobi e prima dell’arrivo della stagione 2 di The Bad Batch e della terza di The Mandalorian, prevista per il periodo natalizio.

Andor racconterà una storia ambientata tra gli eventi mostrati nell’ultimo film della trilogia prequel diretta da George Lucas e Guerre Stellari, ovvero Episodio IV – Una Nuova Speranza. Le puntate racconteranno quanto accaduto nella vita di Cassian Andor prima di quanto mostrato in Rogue One, seguendo inoltre il suo impegno tra le fila della Ribellione.

Nello show sembra appariranno anche Ben Mendelsohn e Forrest Whittaker, interpreti rispettivamente di Krennic e Saw Gerrera.

Le riprese della seconda stagione potrebbero iniziare inoltre prima della conclusione della messa in onda della prima, come accaduto con The Mandalorian, e alcune indiscrezioni sostengono che il progetto sia destinato ad avere tre capitoli. Il primo trailer potrebbe inoltre debuttare durante l’evento Star Wars Celebration che è in programma nel mese di maggio.

Che ne pensate della possibile uscita di Andor nel mese di agosto? Lasciate un commento!

Fonte: Bespin Bulletin