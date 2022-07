Andrew Garfield sarà il protagonista della miniserie Hot Air, un progetto prodotto da Universal International Studios in cui avrà il ruolo di Richard Branson.

Alla regia del progetto ci sarà David Leitch, già dietro la macchina da presa di Deadpool 2.

La miniserie in sei episodi sta venendo proposta a diverse emittenti e piattaforme di streaming e, per ora non c’è stato ancora un accordo.

La sceneggiatura sarà scritta da Jon Croker e si baserà sul libro Dirty Tricks scritto dal giornalista investigativo Martyn Gregory.

Al centro della trama, ovviamente, ci sarà la storia del miliardario Branson e dell’ascesa della compagnia Virgin Airways, che ha debuttato nel panorama britannico nel 1984 e ha poi iniziato progressivamente ad assumere un ruolo da assoluta protagonnista nel campo dell’aviazione.

Nel team della produzione ci saranno Croker e Garfield, tramite la casa di produzione 87North, Two&Two e StoryFirst.

Andrew Garfield, recentemente, è stato protagonista della miniserie Under the Banner of Heaven e dei film tick, tick… BOOM!, Spider-Man: No Way Home e The Eyes of Tammy Faye.

Fonte: TheWrap