ITV ha annunciato che Andrew Lincoln sarà il protagonista di una nuova serie in sei episodi intitolata Cold Water.

La star di The Walking Dead ritornerà quindi a lavorare per un progetto britannico destinato al piccolo schermo dopo quasi 15 anni.

Nel cast ci sono inoltre Ewen Bremner (Trainspotting), Indira Varma (Obi-Wan Kenobi) ed Eve Myles (Keeping Faith).

La serie è stata creata e scritta dal commediografo David Ireland.

Il personaggio interpretato da Lincoln sarà un uomo di mezza età che vive a Londra e odia segretamente la sua vita come padre ‘casalingo’.

Quando non interviene in un confronto violento in un parco giochi, il protagonista ha una crisi di identità. John decide quindi di trasferire la sua famiglia nell’idilliaca comunità di Coldwater, in Scozia, per stare il più distante possibile da Londra. Poco dopo il suo arrivo, l’uomo diventa amico del suo nuovo vicino, l’affascinante e sicuro Tommy (Bremner), che è sposato con Rebecca (Myles), ed è una colonna portante della comunità, oltre a essere il leader del book club tutto al maschile del villaggio. Anche se John è colpito e affascinato da Tommy, sua moglie Fiona (Varma) – che ha considerato il trasferimento un’opportunità per ricostruire la propria vita e il loro matrimonio – lo considera in modo totalmente opposto. I sospetti della donna continuano a crescere, mentre il legame tra il marito e il vicino diventano sempre più intensi. John rimane tuttavia completamente inconsapevole del fatto che Tommy stia conservando degli orribili segreti e solo dopo una serie di sconvolgenti incidenti, John inizia a chiedersi chi è realmente Tommy. E quando la rabbia a lungo repressa di John emerge con risultati disastrosi, si ritrova presto inaspettatamente in debito con il suo nuovo amico.

Ireland ha spiegato che l’idea della serie è nata dal fatto che si stava chiedendo se avrebbe preferito vivere in campagna o in città, iniziando così a delineare nella sua mente il thriller.

Polly Hill di ITV ha dichiarato:

Siamo entusiasti che ITV sia la casa di questo nuovo brillante thriller che esplora la mascolinità, la religione e, alla fine, l’omicidio. Gli script di David sono meravigliosi e originali, e hanno attratto un cast incredibile guidato da Andrew Lincoln. Promette di essere un dramma davvero imperdibile e sono deliziata nel lavorare di nuovo con Jane Featherstone e il suo brillante team di Sister.

