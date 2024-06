La cover story del nuovo numero di Empire Magazine è dedicata alla seconda stagione del Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, e così ieri sera sono state rivelate ben tre copertine dedicate alla serie in arrivo ad agosto su Prime Video, una incentrata su Galadriel, una incentrata su Annatar / Sauron e una (quella per gli abbonati) che svela gli Spettri dei Tumuli.

Gli Spettri dei Tumuli

Partiamo proprio dagli Spettri dei Tumuli, che si mostrano anche in un’immagine inedita (e che si intravedevano già nel trailer). Si tratta di non morti che appaiono nel romanzo La Compagnia dell’Anello, ma che erano assenti dal film di Peter Jackson.

Nell’immagine vediamo gli Spettri minacciare nientemeno che Galadriel. Nella seconda stagione avranno, a quanto pare, un ruolo significativo e il supervisore agli effetti visivi Jason Smith spiega come sono nati:

Sono antichi eroi rianimati, che agiscono per il male contro la loro volontà. È stato super-eccitante affrontare qualcosa che non avevo mai visto prima. Abbiamo già visto non morti, ma non come questi. Stiamo facendo un piccolo film horror nella Terra di Mezzo!

Gli Spettri erano persone nobili (“Re, regine, funzionari di alto rango,” spiega Smith):

La sensazione che trasmette la descrizione di Tolkien è quella di un destino che si avvicina, non per velocità ma perché infaticabile. È una minaccia che si avvicina centimetro per centimetro fino a quando non hai più dove andare e muori. Gli occhi sono una cosa chiave che abbiamo preso dalla scrittura. “Camminavo intorno alla fattoria di mia nonna in Idaho di notte, e c’è qualcosa in una foresta di notte che può essere davvero spaventosa. E se ti imbatti in un albero e pensi di vedere un bagliore di occhi che brillano di blu, è semplicemente orribile.

Ma come è possibile che si tratti effettivamente degli stessi Spettri dei Tumuli del Signore degli Anelli? Gli Spettri dei Tumuli popolano i Tumulilande (detti anche Poggitumuli nella nuova traduzione), una zona collinare a est della Contea e vicino alla Vecchia Foresta. Dopo essersi insediato ad Angmar, il Re Stregone inviò degli spettri che risvegliarono gli scheletri dei tumuli, dando vita appunto agli Spettri dei Tumuli. Tutto questo avviene molto dopo la caduta di Numenor, ovviamente.

L’idea che ci siamo fatti noi è la seguente: nella seconda stagione de Gli Anelli del Potere vedremo anche Tom Bombadil, che però abiterà nella zona del Rhun. Non è da escludere quindi che in questo caso gli Spettri dei Tumuli siano semplicemente spettri… di altri tumuli. In pratica, la produzione ha deciso di applicare alla Seconda Era alcuni elementi del Signore degli Anelli, per famigliarità (e perché non è escluso che potessero appunto applicarsi anche alla Seconda Era).

Galadriel e Annatar

In un altro estratto dalla cover story, Patrick McKay parla di come Sauron abbia il potenziale di diventare uno dei grandi villain della storia della televisione, anche grazie alle sue nuove sembianze elfiche di Annatar:

L’opportunità ora con la Stagione 2 è: il pubblico è a conoscenza dell’inganno. Sappiamo chi è. Abbiamo una buona idea di cosa vuole. Il divertimento sta nel vedere altre persone che rimangono intrappolate nella sua rete. Man mano che la stagione si sviluppa, il piano inizia a prendere forma. Un colpo dopo l’altro cade fino a quando, negli ultimi episodi, ti rendi conto del livello e dell’estensione della sua malvagità e di quanto profondamente abbia pianificato tutto questo. Tutte le nostre storie iniziano a diventare una sola storia. Il ritorno di Sauron tocca tutti e minaccia il mondo intero.

Spiega poi l’attore Charlie Vickers:

Ero così entusiasta di arrivare a questo punto della storia, perché questo è il canone di questo periodo. Sauron e Celebrimbor lavorano insieme, facendo anelli. Tutto ciò che Sauron fa è servire altre persone, per piacere a qualcun altro… Allo stesso modo in cui tutta la faccenda di Halbrand era per Galadriel, questo nuovo look è per Celebrimbor. Questo è il modo migliore per fargli fare ciò che vuole: fare una serie di anelli che domineranno tutti gli altri.

Ecco quindi una nuova immagine di Annatar e le due doppie copertine:

La seconda stagione de Gli Anelli del Potere inizierà il 29 agosto su Prime Video.

