Angelo Badalamenti, l’amato compositore che ha firmato temi musicali memorabili come quello di Twin Peaks, è morto all’età di 85 anni nella giornata di domenica 11 dicembre 2022, per cause naturali.

Su YouTube il regista David Lynch, nel suo video quotidiano dedicato al meteo, ha semplicemente commentato “Oggi, niente musica”.

L’artista aveva collaborato con Lynch anche in occasione di Velluto Blu, Mullholand Drive, Wild at Heart, Lost Highway e The Straight Story.

Tra i brani firmati da Badalamenti ci sono anche quelli per film come A Nightmare on Elm Street 3 e National Lampoon’s Christmas Vacation. Il compositore, nella sua lunga carriera, aveva collaborato anche con Nina Simone, Shirley Bassey, David Bowie, Paul McCartney e Liza Minnelli.

Nato a Brooklyn, New York, l’artista aveva studiato all’Eastman School of Music e alla Manhattan School of Music, prima di iniziare a lavorare come insegnante di musica, pianista e cantautore e debuttare come compositore di colonne sonore nel 1973, in occasione di Gordon’s War.

Badalamenti ha quindi conosciuto David Lynch nel 1986, dopo essere stato assunto come vocal coach per Isabella Rossellini prima delle riprese di Velluto Blu.

Fonte: Deadline