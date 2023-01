Anna “Delvey” Sorokin, la finte ereditiera la cui storia è stata raccontata anche nella serie Netflix inventata Inventing Anna, sarà la conduttrice di un nuovo show intitolato Delvey’s Dinner Club.

Il progetto sarà prodotto da Wheelhouse e Butternut, la casa di produzione fondata da Courtney White, capo di Food Network, e la società di Brent Montgomery.

Anna è agli arresti domiciliari in un appartamento dell’East Village di New York dopo essere stata rilasciata a ottobre, avendo completato la sentenza che aveva ricevuto per essere rimasta negli Stati Uniti dopo la scadenza del suo permesso di soggiorno.

Delvey sarà mostrata mentre invita alcune persone a cena a casa sua e parla della sua esperienza con la giustizia americana, della sua strategia per ricostruire la propria immagine e dei suoi progetti per il futuro.

Anna e i suoi ospiti proporranno sugli schermi il contrasto tra essere isolata nella propria casa, durante il giorno, e trascorrere la sera festeggiando in compagnia, dopo aver aperto le porte della propria dimora agli spettatori e agli ospiti.

Delvey ha dichiarato:

Non c’è nulla di paragonabile all’esperienza di portare insieme un gruppo selezionato di amici per condividere storie di vita e apprezzare una grandiosa esperienza culinaria. Sono grata per l’opportunità di lavorare con Wheelhouse e Butternut per proporre la mia visione a un pubblico più ampio e condividere uno sguardo alla vera Anna Delvey.

White ha aggiunto:

Spesso si dice che il miglior modo per conoscere qualcuno è condividere un pasto con loro. Siamo tutti disperati nel sapere chi è realmente Anna. Delvey’s Dinner Club rivelerà la vera donna dietro ogni cosa che abbiamo letto e guardato su Anna. Sta raccontando la sua storia con le proprie parole e crediamo che andrà contro le aspettative degli spettatori.

Per ora nessuna emittente ha ancora acquistato il progetto.

Che ne pensate della scelta di affidare ad Anna Sorokin lo show Delvey’s Dinner Club? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline