, la truffatrice che ha ispirato la serie Netflix, sembra verrà prestocon destinazione Germania, o potrebbe già essere in viaggio.

Alcuni siti online hanno infatti dichiarato che la giovane è stata rilasciata dalla custodia dell’ICE e non era più nella struttura di New York dove era in stato di fermo. Il suo avvocato Todd Spodek non ha rilasciato commenti, tuttavia delle fonti hanno dichiarato a The New York Times e a New York Post che la depotazione era imminente e potrebbe aver già preso un viaggio con destinazione Francoforte.

Manny Arora, il suo avvocato che si è occupato dell’appello, ha sostenuto di non averla sentita ieri, situazione piuttosto insolita.

Anna Sorokin ha scontato il periodo di detenzione previsto per i crimini che hanno portato a una condanna. A marzo, tuttavia, è stata bloccata dall’Ufficio Immigrazione a Manhattan dopo un controllo di routine ed è stata poi arrestata per aver violato i termini previsti dal suo visto.

La ragazza sta attualmente lavorando a una docuserie prodotta da Bunim/Murray Productions che dovrebbe raccontare la sua vita dopo gli eventi mostrati in Inventing Anna.

Il progetto è in fase di sviluppo da alcuni mesi e i responsabili hanno trascorso molte ore al telefono e in videochiamate con Anna:

Si tratta di un personaggio complicato e affascinante e non vediamo l’ora di raccontare il prossimo capitolo della sua storia in continua evoluzione.

La serie prodotta per Netflix ha permesso ad Anna Sorokin di ricevere 320.000 dollari che ha usato per pagare i danni previsti per la sua condanna (199.000 dollari), multe (24.000) e spese legali (75.000 dollari).

