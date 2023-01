Annie Wersching è morta a soli 45 anni: le era stato diagnosticato un cancro nell’estate del 2020 ma aveva tenuto la notizia riservata. La notizia è stata diffusa attraverso una pagina GoFundMe a sostegno della sua famiglia (era sposata con tre figli) dalla sua collega Ever Carradine. Il marito Stephen Full ha poi diffuso questo comunicato:

C’è un solco profondo nell’anima di questa famiglia oggi. Ma ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo. Riusciva a trovare la meraviglia nei momenti più semplici. Non le serviva la musica per ballare. Ci ha insegnato a non aspettare che l’avventura ci trovasse. “Andate a cercarla voi, è ovunque”. E la troveremo. Mentre andavo in auto con i ragazzi, il vero amore della sua vita, giù per il viale e in strada, lei ci urlava “ciao!!” finché non eravamo troppo lontana per sentirla. Riesco ancora a sentirla. Addio mia cara compagna. “Vi voglio bene, piccola famiglia…”

Wersching era molto popolare per la sua partecipazione a serie come 24, Bosch e Timeless, oltre che a Star Trek: Picard 2 (era la regina Borg, quasi vent’anni dopo aver esordito proprio in Star Trek: Enterprise), The Rookie, Runaways, The Vampire Diaries ma soprattutto per aver doppiato Tess nel videogioco The Last of Us. Nella serie HBO in onda in questi giorni il personaggio è stato interpretato da Anna Torv.

“Ho appena saputo della morte della mia cara amica Annie Wersching,” ha commentato Neil Druckmann, creatore di The Last of Us e co-presidente di Naughty Dog, “Abbiamo perso una splendida artista ed essere umano. Il mio cuore è a pezzi”.

Just found out my dear friend, Annie Wersching, passed away. We just lost a beautiful artist and human being. My heart is shattered. Thoughts are with her loved ones. There’s a go fund me set up for her family: https://t.co/dhvk6uOvZV — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 29, 2023

“Il mio cuore è in una quantità di pezzi che non riesco a contare,” ha commentato Jon Cassar, regista e produttore di 24. “Annie è entrata nel mio mondo con il cuore aperto e un sorriso contagioso. Aveva tantissimo talento da lasciarmi senza fiato. È diventata più di una semplice collega, era un’amica per me, la mia famiglia e ogni membro del cast e della troupe che aveva lavorato con lei. Mancherà a tutti e ai fan con cui ha sempre trovato il tempo di interagire. Ci mancherai, hai lasciato il segno e siamo tutti migliori grazie a ciò”.

Joining the many expressing sorrow about Annie Wersching. She was lovely, even to those of us who met her briefly. We expressed joy together at the thought of being part of Trek for the rest of our lives — with no idea how short that would be. Sending love to all who loved her.🙏 — Chase Masterson (@ChaseMasterson) January 29, 2023

Just the saddest news about Annie Wersching. She was a beautiful light & a FORCE. When we met, I thought she was a stunt woman, she was so scary good. It turned out she was just a phenomenal woman. Let's help honor her by supporting her young family. https://t.co/Itqe7DlGk0 pic.twitter.com/mKvJiR35Z6 — Dana Delany (@DanaDelany) January 29, 2023

RIP Annie Wersching, a beloved member of our Supernatural family. Our condolences to her family, especially her husband and their 3 children. pic.twitter.com/qQ5td0yMdt — Dean Winchester (@DrunkDean) January 29, 2023

So heartbroken to hear the devastating news about Annie Wersching. She made such an impact on all of us at Castle, turning her guest role into a tour de force. And such a kind and wonderful presence. Please support her family if you can. https://t.co/GmJnwdzOUF — Andrew W. Marlowe (@AndrewWMarlowe) January 29, 2023