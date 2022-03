, interprete dinella serie, ha ammesso di aver picchiato uno chef ventunenne mentre si trovava in un pub di Costa Blanca, ad Alicante, ed è stato arrestato e ha affrontato un rapido processo.

L’attore era in Spagna per le riprese del nuovo film di Guy Ritchie e dovrà pagare oltre 4.000 dollari a Bathuel Araujo, vittima della sua aggressione, oltre ad aver ricevuto una pena a 12 mesi di carcere, sospesa se pagherà la cifra entro le prossime 72 ore.

Anthony, che è nato in Nuova Zelandea, era stato arrestato nella mattinata di mercoledì dopo che la polizia era intervenuta all’esterno di un pub, in seguito alle chiamate dei clienti. Lo chef sostiene di essere stato preso a pugni due volte prima che gli venisse rotto un bicchiere di vetro in faccia. Il giovane è andato in ospedale, dove gli sono stati dati quattro punti proprio sopra un occhio.

Starr era “molto ubriaco”, secondo quanto dichiarato dallo chef, e la sua rabbia si è scatenata dopo che gli era stato chiesto di calmarsi perché stava disturbando gli altri clienti. L’attore avrebbe reagito con violenza anche dopo che era stato fatto uscire dal pub e avrebbe minacciato il giovane dichiarando:

Non sai contro chi sei andato, non sai chi sono e cosa hai fatto. Hai compiuto l’errore della tua vita e ti cercherò. Voglio ucciderti.

L’attore è stato quindi arrestato e ha trascorso la notte nella stazione di polizia.

Che ne pensate del fatto che Anthony Starr sia stato arrestato in Spagna? Lasciate un commento!

Fonte: Daily Mail