Apple TV+ ha ordinato due stagioni per il prossimo progetto di Vince Gilligan, il creatore di Breaking Bad e Better Call Saul.

Il progetto è ancora senza titolo, ed è descritto come un dramma di genere misto, avrà come protagonista Rhea Seehorn, vista per l’appunto in Better Call Saul.

Gilligan sarà sia showrunner che produttore esecutivo con la sua High Bridge Productions. L’ex presidente della Sony Pictures TV Jeff Frost, che ha supervisionato il progetto prima di dimettersi di recente dal suo incarico esecutivo, sarà produttore esecutivo, insieme a Diane Mercer. Jenn Carroll sarà invece produttrice per High Bridge.

Gilligan ha commentato così l’accordo, senza dare alcuna anticipazione sulla serie:

Dopo 15 anni, ho pensato che fosse giunto il momento di prendermi una pausa dallo scrivere antieroi… e chi è più eroico della brillante Rhea Seehorn? È passato molto tempo prima che avesse la sua serie e mi sento fortunato a poterci lavorare con lei. E che bella combinazione ritrovarsi con Zack Van Amburg, Jamie Erlicht e Chris Parnell! Jamie e Zack sono state le prime due persone a dire di sì a Breaking Bad tanti anni fa. Hanno creato un ottimo team in Apple e i miei meravigliosi partner di lunga data alla Sony Pictures Television e sono entusiasta di lavorare con loro.

Fonte: Deadline