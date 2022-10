Apple TV+ ha annunciato per la prima volta nella sua storia un aumento nei prezzi dell’abbonamento alla piattaforma streaming negli Stati Uniti e negli altri territori, Italia inclusa. I nuovi prezzi sono attivi da ieri 24 ottobre.

La decisione è dovuta, secondo quanto comunicato dall’azienda, all’incremento dei titoli in catalogo degli ultimi anni: “Il prezzo di partenza era basso perché il nostro catalogo conteneva pochi film e serie tv. Sono passati tre anni, e ospitiamo un’ampia selezione di serie, film, documentari acclamati e premiati, con intrattenimento per bambini e tutta la famiglia curato dai narratori più creativi al mondo”. Ricordiamo che recentemente Apple TV+ ha vinto l’Oscar con CODA – I segni del cuore, e l’Emmy con la nuova stagione di Ted Lasso.

Apple ha comunque annunciato un aumento anche del suo servizio streaming musicale in abbonamento, Apple Music, e di conseguenza anche del bundle Apple One che include Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+ e ICloud. Rimangono attivi i tre mesi di Apple TV+ in regalo per chi acquista un nuovo dispositivo Apple.

I nuovi prezzi in Italia:

Apple TV+:

Mensile – 6,99 euro (erano 4,99 euro)

Annuale – 69,99 euro (erano 49,99 euro)

Apple Music:

Voice: 4,99 euro al mese

Studenti: 5,99 euro al mese

Indivisuale: 10,99 euro al mese

Famiglia: 16,99 euro al mese

Apple One:

Individuale: 16,95 euro al mese

Famiglia: 22,95 euro al mese

Premium: 31,95 euro al mese

Trovate tutte le informazioni su Apple TV+ nella nostra scheda.