Apple TV+ ha annunciato la programmazione speciale delle feste sulla piattaforma streaming: titoli già disponibili o in arrivo da vedere a Natale.

La nuova programmazione festiva delle serie più amate include lo speciale natalizio “Fraggle Rock: ritorno alla grotta”, “I tuoi amici Sago Mini”, gli speciali natalizi di “Coccodè, tocca a me!”, “Pretzel e i suoi cuccioli” e “Le avventure di Snoopy”, che hanno fatto il loro debutto il 2 dicembre.

Apple TV+ offrirà, inoltre, ai non abbonati speciali finestre gratuite per lo streaming degli iconici speciali natalizi di Mendelson/Melendez Productions e Peanuts Worldwide tra cui “Un Natale da Charlie Brown”, disponibile dal 22 al 25 dicembre.

Due classici speciali natalizi dei Peanuts, sempre di Mendelson/Melendez Productions e Peanuts Worldwide, “Voglio un cane per Natale” e “I racconti di Natale di Charlie Brown”, saranno disponibili in anteprima streaming a partire dal 2 dicembre.

Inoltre, il cortometraggio animato “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo”, basato sull’omonimo e pluripremiato libro dell’autore Charlie Mackesy, arriverà su Apple TV+ proprio il giorno di Natale.

“Fraggle Rock: Ritorno alla grotta”

lo speciale natalizio della Notte delle Luci già disponibile in streaming

È la Notte delle Luci, la festa più fraggolosa dell’anno, e la Grotta si riempie di canzoni e allegria. Quando Jamdolin (doppiato dal candidato all’Emmy Daveed Diggs, “Hamilton”) incoraggia Wembley a esprimere un desiderio speciale, i Fraggle partono all’avventura per trovare la luce più brillante e, forse, il vero significato della festa. I simpatici e canterini Fraggle di Jim Henson – Gobo, Red, Wembley, Mokey, Boober e i loro nuovi amici – sono tornati per vivere avventure esilaranti e piene di tutta la magia che si sprigiona quando ci prendiamo cura del nostro mondo interconnesso. Prodotta dalla Jim Henson Company, la serie vede come produttori esecutivi Lisa Henson, Halle Stanford, John Tartaglia, Matt Fusfeld e Alex Cuthbertson; Dave Goelz e Karen Prell sono co-produttori esecutivi; Harvey Mason Jr. è il produttore musicale esecutivo. Lo speciale è prodotto da Ritamarie Peruggi.

“I tuoi amici Sago Mini” Speciale

già disponibile sulla piattaforma

Mentre si preparano per uno speciale festival di Sagoville, Harvey e Robin finiscono accidentalmente a Loomington, una città senza gratitudine. Prodotta da Spin Master Entertainment, animata da 9 Story Media Group’s Brown Bag Films – Toronto e basata sulla pluripremiata app Sago Mini World, sviluppata da Sago Mini, la serie “I tuoi amici Sago Mini” è un adorabile inno alla gratitudine, con Harvey, il cane dalle orecchie flosce, e i suoi migliori amici, Jinja il gatto, Jack il coniglio e Robin l’uccellino. Insieme a un cast di abitanti unici e colorati come il loro mondo stravagante, i quattro amici giocano, esplorano, immaginano e festeggiano ogni giorno nella loro gioiosa città di Sagoville. In ogni episodio, Harvey e tutti i suoi amici esprimono la profonda gratitudine per tutte le cose, grandi e piccole, attraverso l’ottimismo, la gentilezza, l’umorismo adatto ai bambini e le indimenticabili canzoni originali! La serie animata prescolare è prodotta da Jennifer Dodge, Ronnen Harary, Tone Thyne, Dustin Ferrer, Laura Clunie e Toni Stevens, mentre Chad Hicks è il regista della serie. La dottoressa Sonja Lyubomirsky è l’esperta di gratitudine della serie grazie all’iniziativa Changemakers di Apple TV+.

“Coccodè, tocca a me!” Speciale natalizio

in anteprima dal 2 dicembre

Nello speciale natalizio “A Chicken Carol”, Ebenezer Wolf decide di cancellare le vacanze e Piper si allea con i Tre Porcellini e con alcuni amici fantasmi per fargli cambiare idea. Questa serie animata prescolare è basata su “Interrupting Chicken”, la serie di libri vincitrice del Caldecott Honor 2011, scritta e illustrata da David Ezra Stein, che introduce i bambini alla gioia della narrazione, a partire da una giovane gallina di nome Piper che ha l’abitudine di interrompere l’ora della storia! Ogni volta che Piper ascolta una storia, non può fare a meno di intervenire, fare domande e dare sfogo alla sua immaginazione cercando di completare i dettagli, indovinare cosa succede dopo o inserirsi nel mezzo della narrazione della storia per aiutare a salvare la situazione. In collaborazione con Mercury Filmworks, “Coccodè, tocca a me!” è prodotto da Ron Holsey, David Ezra Stein, Loris Kramer Lunsford, Clint Eland e Chantal Ling ed è doppiato dalla voce di Sterling K. Brown. La dottoressa Lucy Calkins è esperta di lettura e scrittura nell’ambito dell’iniziativa Changemaker di Apple TV+.

“Pretzel e i suoi cuccioli” Speciale vacanze

in uscita il 2 dicembre

In “Merry Muttgomery!”, quando una forte nevicata mette a rischio l’annuale festa natalizia, i cuccioli trovano un modo unico per festeggiare con tutti i cani ricoperti dalla neve della città. Basata sull’amato classico sui cani “Pretzel” dei pluripremiati autori Margret e H.A. Rey, creatori di “Curioso come George”, la serie originale segue una moderna famiglia di cani guidata dal papà casalingo Pretzel, dai suoi cinque adorabili cuccioli di bassotto e da mamma Greta, il sindaco di Muttgomery. Insieme, i Doxies sono sempre alla ricerca di modi per “abbaiare” nella loro città canina e renderla un posto migliore per i loro amici a quattro zampe e i loro vicini. Pretzel e Greta incoraggiano i loro cuccioli a cercare di risolvere i propri problemi, ricordando loro spesso di “alzare le zampe!” ogni volta che devono affrontare una sfida. Tra i doppiatori figurano Mark Duplass, Nasim Pedrad e molti altri. Prodotta da HarperCollins Productions e animata da House of Cool e Saturday Animation, la serie ha come produttori esecutivi Caroline Fraser, Ricardo Curtis, Wes Lui e Steve Altiere; Jennifer Contrucci è co-produttrice esecutiva. Il dottor Tony Wagner è l’esperto di gioco, passione e obiettivi nell’ambito dell’iniziativa Changemaker di Apple TV+.

“Le avventure di Snoopy” Collezione natalizia

in streaming dal 2 dicembre

In “Happiness Is the Gift of Giving”, Snoopy adatta una poesia natalizia per aiutare Sally a dormire, Charlie Brown prepara i regali per i suoi amici e Snoopy è impaziente di aprire i suoi regali. La serie originale Apple TV+ prodotta da Peanuts e WildBrain, “Le avventure di Snoopy” mette il cane più iconico del mondo al centro della scena e si tuffa in nuove avventure con il beagle che balla, vola e sogna in grande, affiancato dal migliore amico Woodstock e dal resto della banda dei Peanuts. Josh Scherba, Anne Loi, Stephanie Betts, Paige Braddock, Craig Schulz e Mark Evestaff sono i produttori esecutivi. Alex Galatis è lo story editor.

“Voglio un cane per Natale”

in streaming dal 2 dicembre

Tutto ciò che Rerun desidera da Babbo Natale è un cane, ma sua madre non glielo permette. Trascorrere del tempo con Snoopy è il modo migliore per tirarsi su. Ma quando Snoopy è troppo impegnato per giocare con Rerun, viene chiamato un sostituto: Spike, il fratello di Snoopy.

“I racconti di Natale di Charlie Brown”

disponibile dal 2 dicembre

Festeggiate il periodo più allegro dell’anno con la banda dei Peanuts. Snoopy, Charlie Brown, Linus, Lucy e Sally sono i protagonisti di una raccolta di racconti natalizi tratti dalle strisce originali dei Peanuts.

“Un Natale da Charlie Brown”

disponibile in streaming gratuito dal 22 al 25 dicembre

In questo amatissimo speciale dei Peanuts, deluso dal consumismo natalizio Charlie Brown diventa il regista della recita natalizia della banda. Riuscirà a convincere i suoi amici che la recitazione è meglio del ballo, a trovare l’albero “perfetto” e a scoprire il vero significato del Natale?

“Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo”

in uscita il 25 dicembre

Una storia di gentilezza, amicizia, coraggio e speranza per gli spettatori di tutte le età in un commovente film d’animazione, basato sul libro di Charlie Mackesy. “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” è un viaggio toccante e sentito che segue l’improbabile amicizia tra un bambino, una talpa, una volpe e un cavallo che viaggiano insieme alla ricerca della casa del ragazzo. Con le illustrazioni del celebre autore Charlie Mackesy, animate da bellissimi disegnati a colori fatti a mano, ha come voce dei protagonisti il vincitore del BAFTA Award Tom Hollander (“The Night Manager”) nei panni della Talpa, il vincitore del Golden Globe e del SAG Award Idris Elba (“Luther”) nei panni della Volpe, il vincitore del Golden Globe Gabriel Byrne (“All Things Bright and Beautiful”) in quelli del Cavallo e l’esordiente Jude Coward Nicoll in quelli del Bambino. Matthew Freud presenta un film di Charlie Mackesy, prodotto dalla vincitrice dell’Emmy e candidata all’Oscar® Cara Speller (“Love, Death & Robots”, “Pear Cider and Cigarettes”, “Rocket & Groot”) di NoneMore Productions e dal vincitore dell’Emmy JJ Abrams e Hannah Minghella della Bad Robot Productions. Diretto da Peter Baynton (“The Tiger Who Came To Tea”) e Charlie Mackesy, il film è un adattamento del libro originale in collaborazione con Jon Croker (“Paddington 2”) ed è prodotto da Jony Ive e dal candidato all’Oscar® Woody Harrelson (“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”). Colonna sonora originale del compositore Isobel Waller-Bridge, eseguita dalla BBC Concert Orchestra e diretta da Geoff Alexander