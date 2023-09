Durante la Video V Vision Conference, Riot Games ha annunciato che la stagione 2 di Arcane, arriverà alla fine del 2024.

Sebbene nel post, che potete vedere qui sotto, venga indicata come data di uscita un vago Q4 2024 (Ottobre-Dicembre), i fan del gioco del subreddit r/leagueofLegends hanno teorizzato che la serie potrebbe debuttare su Netflix a Novembre, proprio come fece la prima stagione. La teoria trova supporto anche per il fatto che la presunta data corrisponderebbe con il 15° anniversario di League of Legends, il mondo in cui la serie è basata.

Arcane Season 2 has been announced to arrive Winter 2024, and the VALORANT Movie is reportedly coming in 2025 pic.twitter.com/vghyS2CJQX — Valorant Updates (@ValorantUpdated) September 1, 2023

Tra i doppiatori in lingua originale troviamo: Hailee Steinfeld nei panni di VI, Ella Purnell come JINX, Kevin Alejandro come JAYCE, Jason Spisak come SILCO, Katie Leung nei panni di CAITLYN, Toks Olagundoye come MEL, J.B Blanc come VANDER ed infine Harry Lloyd come VIKTOR.

La prima stagione di Arcane è disponibile su Netflix.

