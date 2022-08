Ashley Tropez, ragazza che aveva partecipato al reality show di A&E Beyond Scared Straight, è stata trovata morta nella sua casa di Victorville, in California. Aveva 24 anni.

Secondo un comunicato stampa del dipartimento dello sceriffo di San Bernardino, il 26 agosto il dipartimento di polizia di Victorville ha risposto a una segnalazione di un cadavere all’interno di un’abitazione. “All’arrivo, gli agenti hanno trovato Ashley Tropez all’interno della casa, con lesioni traumatiche“, si legge nel rapporto.

Dopo la scoperta del corpo è stata avviata un’indagine e le autorità hanno identificato un sospetto di 24 anni che ora è in custodia. Nel comunicato si legge che Tropez e il sospetto si conoscevano e “potrebbero aver occupato abusivamente la residenza“.

Tropez aveva 17 anni quando è apparsa nel reality show di A&E, dove aveva dichiarato di aver “fatto a botte, di essersi messa nei guai e di aver venduto erba“. Lo show, andato in onda dal 2011 al 2015 per 9 stagioni, seguiva adolescenti problematici che trascorrono da uno a tre giorni in carcere per imparare dai detenuti la realtà dell’incarcerazione. Un anno dopo, Tropez aveva dichiarato che la visita non aveva cambiato la sua vita.

FONTE: Deadline