Astroboy torna alla ribalta con una nuova serie tv animata: a curare lo sviluppo del reboot nientemeno che Thomas Astruc, co-creatore di Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir, serie di enorme successo composta da cinque stagioni che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo e che presto sbarcherà al cinema.

A produrre Astroboy sarà Method Animation (già dietro Miraculous e Il piccolo principe) assieme a Shibuya: Astruct si occuperà di dirigere la serie, per la quale sono già previsti 52 episodi da mezz’ora che affronteranno tematiche moderne come l’impatto di internet, i social media e i cambiamenti climatici.

La serie animata originale, basata sul manga di Osamu Tezuka che ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo, venne prodotta nel 1963 e ottenne un successo strepitoso, in particolare in Giappone, Francia e Stati Uniti, spianando la strada per altre serie animate giapponesi e diventando un’icona della cultura pop.

Per realizzare la serie animata verranno unite le menti creative di animatori di talento provenienti da Giappone e Francia, come già avvenuto per Miraculous.

Fonte: Variety