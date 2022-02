La regista e sceneggiatrice, reduce della vittoria del Leone d’oro con il suo film, debutterà nel mondo delleLa filmmaker è attualmente al lavoro su un nuovo progetto che verrà prodotto in Francia da Haut e Court, la casa di produzione leader in patria che ha realizzato grandi successi come

Diwan sta attualmente scrivendo la sceneggiatura del progetto che sarà una storia originale con al centro una madre a una figlia che gestiscono una clinica dove vengono effettuati interventi di chirurgia plastica.

La serie affronterà tematiche legate alle donne e al rapporto che hanno con il loro corpo.

Audrey, attualmente, è impegnata anche nella produzione del suo prossimo film che potrà contare sulla collaborazione di Valerie Donzelli per quanto riguarda la stesura dello script.

La scelta di Anne, tratto dal romanzo scritto da Annie Ernaux, è ambientato negli anni ’60 in Francia, durante un periodo in cui l’aborto era illegale. Al centro della trama c’è una studentessa che rimane incinta e deve affrontare la situazione, cercando un modo per risolvere la situazione.



