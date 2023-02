Austin Majors, da bambino star di NYPD Blue, è morto a soli 27 anni.

L’attore aveva interpretato il figlio di Andy Sipowicz nella serie e ha perso la vita in una struttura per senza tetto a Los Angeles, durante il weekend.

La causa della morte di Majors non è stata confermata, ma il sito TMZ sostiene si sospetti sia dovuta a una dose letale di fentanyl.

La famiglia di Austin ha dichiarato:

Era un essere umano amorevole, artistico, brillante e gentile. Austin traeva grande gioia e orgoglio dalla sua carriera come attore. Era un Eagle Scout e si era diplomato con il massimo dei voti al liceo. Aveva proseguito i suoi studi laureandosi alla School of Cinematic Arts della USC, con una passione per la regia e la produzione musicale.

Il comunicato prosegue ricordando:

La sorella minore di Austin, Kali, dice che i suoi ricordi più cari con il fratello sono quelli legati a essere cresciuta sul set con lui, facendo volontariato agli eventi di Kids with a Cause, e viaggiando insieme. Austin era il tipo di figlio, fratello, e nipote che ci rendeva orgogliosi e ci mancherà profondamente per sempre.

Kali, su Facebook, ha quindi aggiunto:

Il mio fratello maggiore Austin se ne è andato, è morto la notte scorsa. Per me è ancora così surreale. Aveva solo 27 anni e così tanta vita davanti.

Tra gli show in cui aveva recitato nel corso degli anni Austin Majors ci sono anche How I Met Your Mother, Desperate Housewives, American Dad!, NCIS e According to Jim.

Fonte: ComicBook