Leai premiin questa edizione del 2022 hanno visto il dominio di, la serie di Russell T Davies che ha ottenuto ben 11 candidature, edi Jack Thorne.

Il progetto ambientato negli anni ’80 e che racconta l’impatto dell’AIDS sul gruppo di giovani protagonisti sarà in corsa in categorie prestigiose come Miglior Miniserie, Miglior Sceneggiatura e grazie all’interpretazione di ben cinque membri del cast: quella dei protagonisti Olly Alexander e Lydia West e nella categoria dedicata ai non protagonisti grazie a Calum Scott Howells, David Carlyle e Omari Douglas.

A scontrarsi con gli interpreti scelti da Davies sarà anche il cast di Help con i protagonisti Stephen Graham e Jodie Comer, e l’attrice non protagonista Cathy Tyson.

A sorpresa, invece, Claire Foy e Paul Bettany, star di A Very British Scandal, non hanno ottenuto una nomination ai BAFTA.

Ecco la lista di tutte le nomination:

Miglior Serie Drammatica

In My Skin (BBC Three)

Manhunt: The Night Stalker (ITV)

Unforgotten (ITV)

Vigil (BBC One)

Miglior Miniserie

It’s a Sin (Channel 4)

Landscapers (Sky Atlantic/HBO)

Stephen (ITV)

Time (BBC One)

Miglior Serie Internazionale

Call My Agent! (Netflix)

Lupin (Netflix)

Mare of Easttown (Sky Atlantic/HBO)

Squid Game (Netflix)

Succession (Sky Atlantic/HBO)

The Underground Railroad (Amazon Prime)

Miglior Attrice Protagonista

Denise Gough – Too Close (ITV)

Emily Watson – Too Close (ITV)

Jodie Comer – Help (Channel 4)

Kate Winslet – Mare of Easttown (Sky Atlantic/HBO)

Lydia West – It’s a Sin (Channel 4)

Niamh Algar – Deceit (Channel 4)

Miglior Attore Protagonista

David Thewlis – Landscapers (Sky Atlantic/HBO)

Hugh Quarshie – Stephen (ITV)

Olly Alexander – It’s a Sin (Channel 4)

Samuel Adewunmi – You Don’t Know Me (BBC One)

Sean Bean – Time (BBC One)

Stephen Graham – Help (Channel 4)

Miglior interpretazione femminile in una comedy

Aimee Lou Wood – Sex Education (Netflix)

Aisling Bea – This Way Up (Channel 4)

Anjana Vasan – We Are Lady Parts (Channel 4)

Natasia Demetriou – Stath Lets Flats (Channel 4)

Rose Matafeo – Starstruck (BBC Three)

Sophie Willan – Alma’s Not Normal (BBC Two)

Miglior interpretazione maschile in una comedy

Jamie Demetriou – Stath Lets Flats (Channel 4)

Joe Gilgun – Brassic (Sky Max)

Ncuti Gatwa – Sex Education (Netflix)

Samson Kayo – Bloods (Sky One)

Steve Coogan – This Time with Alan Partridge (BBC One)

Tim Renkow – Jerk (BBC Three)

Miglior Attore Non Protagonista

Callum Scott Howells – It’s a Sin (Channel 4)

David Carlyle – It’s a Sin (Channel 4)

Matthew Macfadyen – Succession (HBO/Sky Atlantic)

Nonso Anozie – Sweet Tooth (Netflix)

Omari Douglas – It’s a Sin (Channel 4)

Stephen Graham – Time (BBC One)

Miglior Attrice Non Protagonista

Cathy Tyson – Help (Channel 4)

Céline Buckens – Showtrial (BBC One)

Emily Mortimer – The Pursuit of Love (BBC One)

Jessica Plummer – The Girl Before (BBC One)

Leah Harvey – Foundation (Apple TV+)

Tahirah Sharif – The Tower (ITV)

Miglior Comedy

Alma’s Not Normal (BBC Two)

Motherland (BBC Two)

Stath Lets Flats (Channel 4)

We Are Lady Parts (Channel 4)

Virgin Media must-see moment

An Audience With Adele – Adele viene sorpresa dall’insegnante che le ha cambiato e la vita (ITV)

I’m a Celebrity … Get Me Out of Here! – Ant e Dec vanno alla scoperta dei party di Downing Street durante il lockdown(ITV)

It’s a Sin – La devastante diagnosi di Colin (Channel 4)

RuPaul’s Drag Race UK – Bimini ‘UK Hun?’ (BBC Three)

Squid Game – il gioco luce rossa, luce verde (Netflix)

Strictly Come Dancing – Il ballo di Rose e Giovanni su Symphony (BBC One)

La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà l’8 maggio

Che ne pensate delle nomination ai BAFTA 2022? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline