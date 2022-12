Barbara Walters è morta ieri all’età di 93 anni.

Pioniera della televisione americana, ha avuto una carriera memorabile nella quale è entrata nella storia come prima conduttrice di telegiornale, al fianco di Harry Reasoner, nel 1976: guadagnava un milione di dollari all’anno. Celebre per le sue interviste, è stata definita dal New York Times la “personalità televisiva più conosciuta d’America”, che ha sottolineato anche come “ciò che ricordiamo di più delle interviste di Barbara Walters è Barbara Walters”.

Ha condotto per 29 anni un programma di interviste pre-Oscar con i candidati agli Academy Awards, ma i suoi interlocutori più celebri sono stati politici e capi di stato di tutto il mondo: nella sua lunghissima carriera si è infatti confrontata con Fidel Castro, Margaret Thatcher, Grace di Monaco Muammar Gaddafi, Saddam Hussein e ogni presidente degli Stati Uniti da Richard e Pat Nixon in poi. Fu la prima a intervistare Rose Kennedy dopo la morte di suo figlio Robert, inoltre viaggiò in Cina con Nixon, in India con Jacqueline Kennedy, e in Iran per la festa di gala dello Scià.

È stata co-creatrice del popolare talk show della ABC The View, nel 1997, e per questo è stato Bob Iger della Disney a condividere per primo la notizia della sua morte:

Barbara era una vera leggenda, una pioniera non solo per le donne nel giornalismo ma per il giornalismo stesso. Era una reporter unica nel suo genere, che ha ottenuto molte delle più importanti interviste della nostra epoca, da capi di stato dalle celebrità più importanti e gli sportivi più iconici. Ho avuto il piacere di chiamare Barbara collega per più di trent’anni, ma soprattutto la definivo una cara amica. Mancherà a tutti noi di The Walt Disney Company, e mandiamo le nostre più sincere condoglianze a sua figlia Jacqueline.

I have sad news to share today. Barbara Walters passed away this evening at her home in New York. pic.twitter.com/fxSyU6BQk4 — Robert Iger (@RobertIger) December 31, 2022

La sua pubblicista Cindi Berger ha scritto:

Ha vissuto la sua vita senza rimpianti. È stata una pionera non solo per le giornaliste, ma per tutte le donne.

Walters iniziò la sua carriera nel giornalismo nel Today Show alla NBC nel 1961, come sceneggiatrice e produttrice. Progressivamente, ottenne spazi davanti alla macchina da presa e iniziò a partecipare regolarmente al programma. Negli anni ha vinto 12 Emmy, di cui 11 durante la sua permanenza presso ABC News.

One of the first rites of passage of becoming a host on @TheView was to have lunch with Barbara Walters. Few times in my life have I been that nervous. She was an absolute trailblazer, class, elegance, smarts that are increasingly hard to come by. I’ll always be grateful. RIP — Michelle Collins (@michcoll) December 31, 2022