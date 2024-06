Beautiful ha accolto nel suo cast due figli d’arte: Crew Morrow e Jamison Belushi.

Il primo dei due interpreti è figlio di Joshua Morrow, star di Febbre d’amore, e avrà la parte di Will Spencer, il figlio di Katie Logan (Heather Tom) e del magnate dell’editoria Bill Spencer (Don Diamont).

Crew debutterà come attore sul set venerdì 14 giugno e la sua prima puntata andrà in onda giovedì 1 agosto sulla CBS.

Jamison, invece, è la figlia di Jim Belushi e avrà la parte di un tecnico di laboratorio chiamato April. Il debutto nella soap opera dell’attrice avverrà sugli schermi americani lunedì 15 luglio.

April lavorerà insieme alla dottoressa Li Finnegan (Naomi Matsuda) e il Dottor John “Finn” Finnegan (Tanner Novlan), coinvolti nel ‘mistero’ che verrà raccontato nelle prossime puntate in Beautiful.

Che ne pensate dell’arrivo nel cast della soap opera Beautiful di Crew Morrow e Jamison Belushi?

Seguiteci anche su TikTok!

Fonte: Deadline