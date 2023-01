Ben Savage, ex star della serie Crescere, che fatica, sta per intraprendere la carriera politica.

L’attore, come ha rivelato Deadline, ha infatti presentato tutti i documenti necessari per puntare a ottenere l’incarico attualmente occupato dal repubblicano Adam Schiff nel trentesimo distretto, D-Burbank. L’obiettivo di Savage, che è un Democratico, sembra essere quello di ottenere un posto al Senato, quello occupato da Dianne Feinstein che lavora tra le fila del Partito Democratico e non ha ancora annunciato le sue intenzioni per il futuro, probabilmente non avendo intenzione di ripresentarsi alle prossime elezioni.

Savage, in passato, è stato uno stagista del senatore Arlen Specter nel 2003 per completare i suoi studi in scienze politiche a Stanford.

L’attore aveva già provato a ottenere un posto al Consiglio comunale di West Hollywood, senza però riuscirci.

Ecco un’immagine della sua campagna lanciata a ottobre:

Savage ha avuto la parte di Cory Matthews nella serie Boy Meets World (Crescere, che fatica), dal 1993 al 2000, e nel relativo progetto sequel andato su Disney Channel dal 2014 al 2017.

Che ne pensate del tentativo di fare carriera politica intrapreso da Ben Savage?

