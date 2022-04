Better Call Saul

La seriesi concluderà con lae Vince Gilligan ha commentato la possibilità di un’apparizione dialimentando le speranze dei fan.Fin dall’inizio della storia con protagonista Bob Odenkirk si è sperato in un crossover che riportasse in scena i protagonisti die il momento sembra essere arrivato.

Vince Gilligan, intervistato da Variety, ha ammesso:

Sarebbe un vero peccato se lo show finisse senza un’apparizione di Cranston e Paul, non pensate? Lo avete sentito qui per primi.

Peter Gould, co-creatore del progetto, ha ricordato che Better Call Saul è un prequel e gli eventi avvengono prima della storia di Walter White, aggiungendo:

Se avverrà mai l’incontro tra i due mondi, questa stagione è quando questi due show iniziano a sovrapporsi.

Bryan e Aaron potrebbero però apparire con due ruoli diversi rispetto a quelli di Walter White e Jesse Pinkman. Gould ha dichiarato:

Questi due mondi si intrecciano in un modo che non avete mai visto prima, questo è certo.

Nella serie prequel di Breaking Bad sono apparsi molti membri del cast del progetto originale come Giancarlo Esposito (Gustavo Fring) e Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut), Mark Margolis (Hector Salamanca), Luis Politti (Don Eladio), Luis e Daniel Moncada (i gemelli Salamanca), Dean Norris (Hank Schrader) e Steven Michael Quezada (Steven Gomez).

