Better Call Saul: Bob Odenkirk avrebbe approvato il recasting dopo il suo attacco di cuore

Better Call Saul

Bob Odenkirk ha svelato che sarebbe stato d’accordo se la produzione di Better Call Saul avesse deciso di effettuare un recasting dopo l’attacco di cuore avuto durante le riprese dell’ultima stagione della serie.

Il protagonista della serie, come ha riportato Fandom, ha dichiarato:

Si è trattato di un momento spaventoso per tutte le persone presenti. Sono realmente crollato a terra, sono diventato grigio. Sembrava realmente che fosse finita. Avrebbero semplicemente fermato lo show se non fossi stato capace di realizzarlo. Non avrebbero provato a proseguire, e questo mi fa sentire male!

Bob ha aggiunto:

Se avessero interrotto la produzione avrei apprezzato che affidassero a qualche altro attore il compito di interpretare il personaggio. Semplicemente per raccontare la storia che avevano scritto. Non sarebbe stato grandioso, ma sarebbe stato meglio di niente.

In precedenza Odenkirk aveva dichiarato che l’esperienza vissuta lo aveva portato a vivere in modo diverso il suo approccio alla recitazione:

Ne sono uscito con un’energia stranamente fresca nei confronti della mia intera vita, come se fossi rinato. Come se fossi ‘Ehi, tutti! Ritorniamo al lavoro e realizziamo cose!’.

Che ne pensate del fatto che Bob Odenkirk non sarebbe stato contrario a un recasting per concludere Better Call Saul? Lasciate un commento!

Fonte: Fandom