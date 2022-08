Better Call Saul: il co-showrunner Peter Gould svela il finale alternativo della serie

La serie Better Call Saul si è conclusa dopo sei stagioni e il co-creatore e showrunner Peter Gould ha svelato il finale alternativo che è stato scartato.

Se non volete anticipazioni riguardanti l’epilogo dello spinoff di Breaking Bad, non proseguite con la lettura!

Lo show con star Bob Odenkirk si è concluso con Jimmy che, dopo aver confessato i crimini compiuti ed essere stato condannato a 86 anni di carcere, trascorre dei momenti di tranquillità insieme a Kim (Rhea Seehorn). Ma in origine il finale doveva essere molto più dark.

Gould ha dichiarato:

Quando inizialmente abbiamo parlato del finale, era una scena di tipo diverso. Non so quanto posso rivelare, ma quando abbiamo iniziato a delineare per la prima volta questo episodio, loro due dovevano incontrarsi ad Albuquerque prima che andasse in carcere, e l’ultima scena era lui in prigione che pensava, da solo.