Cancellato da FOX dopo una sola stagione, BH90210, reboot di Beverly Hills, 90210, ha visto il ritorno di tutti membri del cast della serie originale, tra cui Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Tori Spelling. In occasione del 61° Festival della Televisione di Monte Carlo Television, l’interprete di Brandon Walsh, Jason Priestley, ha riflettuto sul destino dello show:

Abbiamo provato a fare qualcosa con BH90210. Era una premessa rischiosa costruirci attorno una serie, che è stato una mossa rischiosa portare a termine, se solo fossimo stati in grado di farlo. Ho pensato che il concetto stesso che abbiamo costruito fosse abbastanza interessante da portarci tutti lì, che forse questo avrebbe potuto essere interessante, e che avremmo potuto divertirci un po’. E mi sembra che tutti noi ci siamo presi molto tempo per creare la storia dell’episodio pilota, e non abbiamo pensato molto ad altro, e a quale forma avrebbe preso lo show successivamente.

BH90210, dopo un debutto promettente, era andata incontro ad un consistente calo di spettatori negli episodi successivi. Durante la produzione, l’allora showrunner Patrick Sean Smith e diversi sceneggiatori avevano abbandonato la serie, come aveva riportato Variety. Secondo una fonte, questo è stato provocato dalle interferenze di due delle attrici protagoniste della serie, mentre un’altra ha osservato all’epoca che gli sceneggiatori non erano soddisfatti di uno dei dirigenti che supervisionavano il progetto. Questo quadro sembra trovare riscontro dalle parole di Priestley:

Quando siamo entrati in produzione, troppe persone pensavano di essere a capo dello show. Il network pensava di essere a capo dello show, lo studio pensava di essere a capo dello show, e così la writers’ room di Los Angeles e i produttori esecutivi che avevamo a Vancouver. In pratica, tutti pensavano di tenere le redini, e quindi nessuno lo faceva veramente. Per un’idea del genere, così difficile da realizzare, avevamo davvero bisogno di qualcuno con una mano molto ferma e una visione molto chiara di quello che sarebbe stato la serie per guidarla. E credo che, sfortunatamente, ci siano state troppe persone che hanno avuto troppa influenza. Ed è per questo che non ha funzionato.

In fin dei conti credo che anche se all’inizio il pubblico ha guardato la serie, quando si è arenata e non ha avuto una visione chiara di ciò che sarebbe stato, ha finito per abbandonarla. Così la Fox non ha rinnovato la serie perché semplicemente non aveva gli spettatori di cui aveva bisogno.