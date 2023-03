La stagione 7 di Billions potrebbe essere l’ultima, almeno secondo quanto svelato dal comico Dan Soder.

L’attore, interprete di Mafee nello show, ha infatti dichiarato a Mike Berman, durante un’apparizione alla tramissione Football Night in Chicago della NBC:

La stagione sette, la stagione finale di Billions, sta per arrivare.

Soder ha quindi fatto una breve pausa e ammesso:

Sapete… Non dovrei dirlo? Non so se posso dirlo. Penso di sì. Va bene.